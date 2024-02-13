https://ria.ru/20240213/morozhenoe-1927061041.html
Североосетинское мороженое завоевало золото на выставке "Продэкспо"
Североосетинское мороженое завоевало золото на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 13.02.2024
Североосетинское мороженое завоевало золото на выставке "Продэкспо"
Золотые медали завоевали три продукта компании "Снежная королева" из Республики Северная Осетия-Алания на международном конкурсе "Лучший продукт года-2024" на... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:32
2024-02-13T13:32
2024-02-13T13:32
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Золотые медали завоевали три продукта компании "Снежная королева" из Республики Северная Осетия-Алания на международном конкурсе "Лучший продукт года-2024" на крупнейшей продовольственной выставке России "Продэкспо", сообщает пресс-служба Минэкономразвития по региону. Владикавказское мороженое поступает в 19 регионов страны, самая дальняя точка поставок – Сургут. Компания производит более 100 наименований. Поучаствовать в конкурсе "Снежной Королеве" помог североосетинский центр "Мой бизнес". С помощью этого центра компания расширила клиентскую базу, обновила поставщиков сырья и нашла новых партнеров. Поддержка бизнесу оказывается центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20240205/prodekspo-1925530806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургут, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика северная осетия - алания
Твой бизнес, Сургут, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Северная Осетия - Алания
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Золотые медали завоевали три продукта компании "Снежная королева" из Республики Северная Осетия-Алания на международном конкурсе "Лучший продукт года-2024" на крупнейшей продовольственной выставке России "Продэкспо", сообщает пресс-служба Минэкономразвития по региону.
Владикавказское мороженое поступает в 19 регионов страны, самая дальняя точка поставок – Сургут
. Компания производит более 100 наименований.
Поучаствовать в конкурсе "Снежной Королеве" помог североосетинский центр "Мой бизнес". С помощью этого центра компания расширила клиентскую базу, обновила поставщиков сырья и нашла новых партнеров.
Поддержка бизнесу оказывается центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Свыше двух тысяч компаний из 40 стран участвуют в выставке "Продэкспо-2024"