https://ria.ru/20240213/morozhenoe-1927061041.html

Североосетинское мороженое завоевало золото на выставке "Продэкспо"

Североосетинское мороженое завоевало золото на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 13.02.2024

Североосетинское мороженое завоевало золото на выставке "Продэкспо"

Золотые медали завоевали три продукта компании "Снежная королева" из Республики Северная Осетия-Алания на международном конкурсе "Лучший продукт года-2024" на... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:32

2024-02-13T13:32

2024-02-13T13:32

твой бизнес

сургут

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Золотые медали завоевали три продукта компании "Снежная королева" из Республики Северная Осетия-Алания на международном конкурсе "Лучший продукт года-2024" на крупнейшей продовольственной выставке России "Продэкспо", сообщает пресс-служба Минэкономразвития по региону. Владикавказское мороженое поступает в 19 регионов страны, самая дальняя точка поставок – Сургут. Компания производит более 100 наименований. Поучаствовать в конкурсе "Снежной Королеве" помог североосетинский центр "Мой бизнес". С помощью этого центра компания расширила клиентскую базу, обновила поставщиков сырья и нашла новых партнеров. Поддержка бизнесу оказывается центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240205/prodekspo-1925530806.html

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Алёна Пава

сургут, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика северная осетия - алания