https://ria.ru/20240213/moleva-1927197815.html

Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Умерла писатель и искусствовед Нина Молева - РИА Новости, 13.02.2024

Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:57

2024-02-13T21:57

2024-02-13T21:57

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. "Да, (11 февраля ушла из жизни Нина Михайловна Молева - ред.)", - сообщили в ведомстве. Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. Молева написала более 120 книг. С 1955 года писательница состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, константин коровин, владимир боровиковский, элий белютин