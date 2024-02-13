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Умерла писатель и искусствовед Нина Молева - РИА Новости, 13.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:57 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/moleva-1927197815.html
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева - РИА Новости, 13.02.2024
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева
Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:57
2024-02-13T21:57
культура
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. "Да, (11 февраля ушла из жизни Нина Михайловна Молева - ред.)", - сообщили в ведомстве. Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. Молева написала более 120 книг. С 1955 года писательница состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.
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россия, константин коровин, владимир боровиковский, элий белютин
Культура, Россия, Константин Коровин, Владимир Боровиковский, Элий Белютин
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Писатель и искусствовед Нина Молева умерла в возрасте 98 лет

© Фото : телеканал "Культура"Писатель и искусствовед Нина Молева
Писатель и искусствовед Нина Молева - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : телеканал "Культура"
Писатель и искусствовед Нина Молева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
«
"Да, (11 февраля ушла из жизни Нина Михайловна Молева - ред.)", - сообщили в ведомстве.
Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. Молева написала более 120 книг.
С 1955 года писательница состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.
 
КультураРоссияКонстантин КоровинВладимир БоровиковскийЭлий Белютин
 
 
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