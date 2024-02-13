https://ria.ru/20240213/moleva-1927197815.html
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева - РИА Новости, 13.02.2024
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева
Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:57
2024-02-13T21:57
2024-02-13T21:57
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. "Да, (11 февраля ушла из жизни Нина Михайловна Молева - ред.)", - сообщили в ведомстве. Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. Молева написала более 120 книг. С 1955 года писательница состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин коровин, владимир боровиковский, элий белютин
Культура, Россия, Константин Коровин, Владимир Боровиковский, Элий Белютин
Умерла писатель и искусствовед Нина Молева
Писатель и искусствовед Нина Молева умерла в возрасте 98 лет