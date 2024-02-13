https://ria.ru/20240213/moldaviya-1926987241.html

Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять

Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять - РИА Новости, 13.02.2024

Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять

Инцидент с найденными обломками беспилотника на юге Молдавии у границы с Украиной могут замять, Кишинев пытаются впутать в геополитические игры, заявил РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T06:39

2024-02-13T06:39

2024-02-13T06:39

в мире

молдавия

украина

кишинев

илан шор

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инцидент с найденными обломками беспилотника на юге Молдавии у границы с Украиной могут замять, Кишинев пытаются впутать в геополитические игры, заявил РИА Новости председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор. Пресс-служба пограничной полиции Молдавии сообщила 11 февраля, что на юге Молдавии близ границы с Украиной в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". "Конечно, да", — сказал Шор, отвечая на вопрос, попытается ли Кишинев замять инцидент, если подтвердится версия о принадлежности беспилотника ВСУ. Он отметил, что, к большому сожалению, Молдавию "пытаются впутать в большие геополитические игры", в которые она не имеет впутываться. "Молдова — это маленькое, практически уничтоженное Западом государство, экономика которого находится на нуле", — отметил Шор. "Сегодня, к сожалению, травится все, что связано с Россией, демонизируется, хотя это абсолютно неправда. Россия — наш большой друг и потенциальный суперпартнер", — заключил он. Генеральный инспекторат полиции республики заявил, что боевая часть беспилотника, обнаруженного на юге Молдавии близ границы с Украиной, обезврежена в условиях максимальной безопасности. Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.

https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html

молдавия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, кишинев, илан шор, вооруженные силы украины