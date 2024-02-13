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Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять - РИА Новости, 13.02.2024
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06:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/moldaviya-1926987241.html
Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять
Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять - РИА Новости, 13.02.2024
Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять
Инцидент с найденными обломками беспилотника на юге Молдавии у границы с Украиной могут замять, Кишинев пытаются впутать в геополитические игры, заявил РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:39
2024-02-13T06:39
в мире
молдавия
украина
кишинев
илан шор
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инцидент с найденными обломками беспилотника на юге Молдавии у границы с Украиной могут замять, Кишинев пытаются впутать в геополитические игры, заявил РИА Новости председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор. Пресс-служба пограничной полиции Молдавии сообщила 11 февраля, что на юге Молдавии близ границы с Украиной в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". "Конечно, да", — сказал Шор, отвечая на вопрос, попытается ли Кишинев замять инцидент, если подтвердится версия о принадлежности беспилотника ВСУ. Он отметил, что, к большому сожалению, Молдавию "пытаются впутать в большие геополитические игры", в которые она не имеет впутываться. "Молдова — это маленькое, практически уничтоженное Западом государство, экономика которого находится на нуле", — отметил Шор. "Сегодня, к сожалению, травится все, что связано с Россией, демонизируется, хотя это абсолютно неправда. Россия — наш большой друг и потенциальный суперпартнер", — заключил он. Генеральный инспекторат полиции республики заявил, что боевая часть беспилотника, обнаруженного на юге Молдавии близ границы с Украиной, обезврежена в условиях максимальной безопасности. Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, илан шор, вооруженные силы украины
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Илан Шор, Вооруженные силы Украины
Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять

Шор: инцидент с обломками БПЛА в Молдавии у границы с Украиной могут замять

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инцидент с найденными обломками беспилотника на юге Молдавии у границы с Украиной могут замять, Кишинев пытаются впутать в геополитические игры, заявил РИА Новости председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор.
Пресс-служба пограничной полиции Молдавии сообщила 11 февраля, что на юге Молдавии близ границы с Украиной в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО".
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"Конечно, да", — сказал Шор, отвечая на вопрос, попытается ли Кишинев замять инцидент, если подтвердится версия о принадлежности беспилотника ВСУ.
Он отметил, что, к большому сожалению, Молдавию "пытаются впутать в большие геополитические игры", в которые она не имеет впутываться.
"Молдова — это маленькое, практически уничтоженное Западом государство, экономика которого находится на нуле", — отметил Шор.
«
"Сегодня, к сожалению, травится все, что связано с Россией, демонизируется, хотя это абсолютно неправда. Россия — наш большой друг и потенциальный суперпартнер", — заключил он.
Генеральный инспекторат полиции республики заявил, что боевая часть беспилотника, обнаруженного на юге Молдавии близ границы с Украиной, обезврежена в условиях максимальной безопасности.
Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.
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В миреМолдавияУкраинаКишиневИлан ШорВооруженные силы Украины
 
 
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