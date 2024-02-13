https://ria.ru/20240213/mks-1926972835.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыкуют от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыкуют от МКС - РИА Новости, 13.02.2024

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыкуют от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) и будет затоплен в Тихом океане, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:24

2024-02-13T00:24

2024-02-13T00:24

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тихий океан

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-24" во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) и будет затоплен в Тихом океане, сообщил "Роскосмос". Ранее российские космонавты подготовили корабль к расстыковке, в том числе уложили в грузовик удаляемое оборудование. Отстыковка "Прогресса" от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 05.09 мск. В 8.16 мск намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты, в результате чего он войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана. "Прогресс МС-24" был запущен с космодрома Байконур 23 августа 2023 года ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он привез на МКС 2,5 тонны грузов. За полгода работы корабль выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе однажды помог МКС уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Место корабля на станции предстоит занять "Прогрессу МС-26", старт которого с Байконура планируется 15 февраля. Также к МКС сейчас пристыкован грузовик "Прогресс МС-25", прибывший на станцию 3 декабря 2023 года. В настоящий момент на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.

https://ria.ru/20240209/sputnik-1926375396.html

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космос - риа наука, тихий океан, байконур (город), роскосмос