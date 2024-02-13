https://ria.ru/20240213/mir-1927045321.html

Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана

Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана - РИА Новости, 13.02.2024

Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана

Россия надеется, что процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном получит свое продолжение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:42

2024-02-13T12:42

2024-02-13T12:42

политика

армения

азербайджан

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия надеется, что процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном получит свое продолжение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. Журналисты спросили Пескова, ставит ли этот конфликт под угрозу подписание мирного договора. "Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению этого процесса, переговорного процесса, приближению момента подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение", - ответил он.

https://ria.ru/20240213/armeniya-1927029767.html

армения

азербайджан

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, армения, азербайджан, дмитрий песков, россия