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Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана
Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана - РИА Новости, 13.02.2024
Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана
Россия надеется, что процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном получит свое продолжение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:42
2024-02-13T12:42
2024-02-13T12:42
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия надеется, что процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном получит свое продолжение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. Журналисты спросили Пескова, ставит ли этот конфликт под угрозу подписание мирного договора. "Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению этого процесса, переговорного процесса, приближению момента подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение", - ответил он.
https://ria.ru/20240213/armeniya-1927029767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, армения, азербайджан, дмитрий песков, россия
Политика, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков, Россия
Кремль прокомментировал сообщения о перестрелке Армении и Азербайджана
Песков: Россия надеется, что мирный процесс между Баку и Ереваном продолжится
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия надеется, что процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном получит свое продолжение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее минобороны Азербайджана
сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении
. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
Журналисты спросили Пескова, ставит ли этот конфликт под угрозу подписание мирного договора.
"Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению этого процесса, переговорного процесса, приближению момента подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение", - ответил он.
В Армении заявили о четырех военных, погибших из-за обстрела на границе