https://ria.ru/20240213/minzdrav-1927071928.html
Эксперт оценил идею отказываться от посмертного вскрытия на "Госуслугах"
Эксперт оценил идею отказываться от посмертного вскрытия на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперт оценил идею отказываться от посмертного вскрытия на "Госуслугах"
Возможность отказа от проведения патологоанатомических вскрытий уже предусмотрена действующим законодательством России, заявил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:05
2024-02-13T14:05
2024-02-13T14:05
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айрат фаррахов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возможность отказа от проведения патологоанатомических вскрытий уже предусмотрена действующим законодательством России, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по патологической анатомии Георгий Франк, отметив, что вскрытие после смерти позволяет в том числе провести анализ правильности проводимого при жизни больного лечения. Ранее "Парламентская газета" сообщила, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил предложение в Минздрав России о том, чтобы разрешить россиянам через портал "Госуслуг" заранее отказаться от посмертного вскрытия. "Действующая модель правового регулирования данного вопроса в Российской Федерации уже предусматривает возможность непроведения патологоанатомических вскрытий по религиозным мотивам, при наличии письменного заявления родственников умершего или при волеизъявлении, сделанном при жизни",- сказал Франк. Он уточнил, что наличие исключений из общего правила, в том числе подозрение на насильственную смерть и невозможность установления диагноза вызвано необходимостью предупреждения сокрытия фактов насильственной смерти, а также смерти в результате нарушений порядков оказания медицинской помощи. По словам специалиста, патологоанатомическое вскрытие позволяет оценить причинно-следственные связи патологических процессов, приведших к летальному исходу, соответствие прижизненного диагноза и непосредственной причины смерти, а также сделать анализ эффективности и правильности проводимого при жизни больного лечения. "Обобщение и анализ результатов патологоанатомических исследований позволяет разрабатывать эффективные организационные решения, направленные на развитие тех или иных клинических направлений для обеспечения качественной, высокоэффективной медицинской помощи, что в конечном итоге приводит к увеличению спасённых человеческих жизней и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения в стране",- пояснил Франк.
https://ria.ru/20240211/gosuslugi-1926681499.html
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россия, айрат фаррахов, госдума рф
Россия, Айрат Фаррахов, Госдума РФ
Эксперт оценил идею отказываться от посмертного вскрытия на "Госуслугах"
Георгий Франк оценил идею отказываться от посмертного вскрытия на "Госуслугах"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возможность отказа от проведения патологоанатомических вскрытий уже предусмотрена действующим законодательством России, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по патологической анатомии Георгий Франк, отметив, что вскрытие после смерти позволяет в том числе провести анализ правильности проводимого при жизни больного лечения.
Ранее "Парламентская газета" сообщила, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил предложение в Минздрав России о том, чтобы разрешить россиянам через портал "Госуслуг" заранее отказаться от посмертного вскрытия.
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"Действующая модель правового регулирования данного вопроса в Российской Федерации уже предусматривает возможность непроведения патологоанатомических вскрытий по религиозным мотивам, при наличии письменного заявления родственников умершего или при волеизъявлении, сделанном при жизни",- сказал Франк.
Он уточнил, что наличие исключений из общего правила, в том числе подозрение на насильственную смерть и невозможность установления диагноза вызвано необходимостью предупреждения сокрытия фактов насильственной смерти, а также смерти в результате нарушений порядков оказания медицинской помощи.
По словам специалиста, патологоанатомическое вскрытие позволяет оценить причинно-следственные связи патологических процессов, приведших к летальному исходу, соответствие прижизненного диагноза и непосредственной причины смерти, а также сделать анализ эффективности и правильности проводимого при жизни больного лечения.
"Обобщение и анализ результатов патологоанатомических исследований позволяет разрабатывать эффективные организационные решения, направленные на развитие тех или иных клинических направлений для обеспечения качественной, высокоэффективной медицинской помощи, что в конечном итоге приводит к увеличению спасённых человеческих жизней и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения в стране",- пояснил Франк.
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