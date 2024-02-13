https://ria.ru/20240213/minsk-1927181552.html

В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной

В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной - РИА Новости, 13.02.2024

В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной

Командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны проходит 13-14 февраля в Минске, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:58

2024-02-13T19:58

2024-02-13T19:58

минск

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны проходит 13-14 февраля в Минске, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "В период с 13 по 14 февраля под руководством начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил полковника Дмитрия Стрешинского проводится командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны города Минска, которая является логическим продолжением совместной штабной тренировки вооруженных сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что в тренировке принимают участие офицеры военных комиссариатов, а также представители силовых ведомств Минска. "Цель тренировки – совершенствование навыков обучаемых в принятии решения на территориальную оборону и постановке задач подчиненным органам управления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240211/belorussiya-1926748430.html

минск

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минск, министерство обороны белоруссии