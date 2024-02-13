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В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной - РИА Новости, 13.02.2024
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19:58 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/minsk-1927181552.html
В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной
В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной - РИА Новости, 13.02.2024
В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной
Командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны проходит 13-14 февраля в Минске, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:58
2024-02-13T19:58
минск
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны проходит 13-14 февраля в Минске, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "В период с 13 по 14 февраля под руководством начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил полковника Дмитрия Стрешинского проводится командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны города Минска, которая является логическим продолжением совместной штабной тренировки вооруженных сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что в тренировке принимают участие офицеры военных комиссариатов, а также представители силовых ведомств Минска. "Цель тренировки – совершенствование навыков обучаемых в принятии решения на территориальную оборону и постановке задач подчиненным органам управления", - говорится в сообщении.
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минск, министерство обороны белоруссии
Минск, Министерство обороны Белоруссии
В Минске сообщили о проведении занятий с органами управления теробороной

В Минске проходит командно-штабная тренировка с органами управления теробороны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны проходит 13-14 февраля в Минске, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В период с 13 по 14 февраля под руководством начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил полковника Дмитрия Стрешинского проводится командно-штабная тренировка с органами управления территориальной обороны города Минска, которая является логическим продолжением совместной штабной тренировки вооруженных сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в тренировке принимают участие офицеры военных комиссариатов, а также представители силовых ведомств Минска.
"Цель тренировки – совершенствование навыков обучаемых в принятии решения на территориальную оборону и постановке задач подчиненным органам управления", - говорится в сообщении.
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