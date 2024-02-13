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Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ - РИА Новости, 13.02.2024
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13:27 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/mikrozaymy-1927052400.html
Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ
Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ - РИА Новости, 13.02.2024
Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ
Более 640 малых и средних предпринимателей получили льготную финансовую поддержку от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) на общую сумму более 1,5 РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:27
2024-02-13T13:27
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корпорация мсп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 640 малых и средних предпринимателей получили льготную финансовую поддержку от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей с октября 2023 года, когда на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис "Подбор и получение микрофинансирования", сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В число сфер-лидеров по полученным микрозаймам, помимо традиционной торговли (27,8%), вошли приоритетные секторы экономики: обрабатывающие производства (15,7%), транспортировка и хранение (13,8%), сельское хозяйство (11,5%), гостиницы и предприятия общественного питания (6,3%). Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Россия, Предприниматели

Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ

© iStock.com / SmederevacРаботники производственной линии контролируют производственный процесс
Работники производственной линии контролируют производственный процесс - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© iStock.com / Smederevac
Работники производственной линии контролируют производственный процесс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 640 малых и средних предпринимателей получили льготную финансовую поддержку от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей с октября 2023 года, когда на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис "Подбор и получение микрофинансирования", сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В число сфер-лидеров по полученным микрозаймам, помимо традиционной торговли (27,8%), вошли приоритетные секторы экономики: обрабатывающие производства (15,7%), транспортировка и хранение (13,8%), сельское хозяйство (11,5%), гостиницы и предприятия общественного питания (6,3%).
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Вчера, 18:00
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
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