https://ria.ru/20240213/mikrozaymy-1927052400.html

Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ

Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ - РИА Новости, 13.02.2024

Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ

Более 640 малых и средних предпринимателей получили льготную финансовую поддержку от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) на общую сумму более 1,5 РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:27

2024-02-13T13:27

2024-02-13T13:27

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 640 малых и средних предпринимателей получили льготную финансовую поддержку от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей с октября 2023 года, когда на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис "Подбор и получение микрофинансирования", сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В число сфер-лидеров по полученным микрозаймам, помимо традиционной торговли (27,8%), вошли приоритетные секторы экономики: обрабатывающие производства (15,7%), транспортировка и хранение (13,8%), сельское хозяйство (11,5%), гостиницы и предприятия общественного питания (6,3%). Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия, предприниматели