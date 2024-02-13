Бизнес получил свыше 1,5 млрд рублей через сервис микрозаймов на МСП.РФ
© iStock.com / SmederevacРаботники производственной линии контролируют производственный процесс
© iStock.com / Smederevac
Работники производственной линии контролируют производственный процесс
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 640 малых и средних предпринимателей получили льготную финансовую поддержку от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей с октября 2023 года, когда на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис "Подбор и получение микрофинансирования", сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В число сфер-лидеров по полученным микрозаймам, помимо традиционной торговли (27,8%), вошли приоритетные секторы экономики: обрабатывающие производства (15,7%), транспортировка и хранение (13,8%), сельское хозяйство (11,5%), гостиницы и предприятия общественного питания (6,3%).
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.