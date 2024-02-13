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Умер микробиолог Рубен Чайлахян

Умер микробиолог Рубен Чайлахян - РИА Новости, 13.02.2024

Умер микробиолог Рубен Чайлахян

Доктор медицинских наук, микробиолог Рубен Чайлахян, который занимался изучением стволовых клеток, скончался на 87-м году жизни, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:20

2024-02-13T21:20

2024-02-13T21:20

александр гинцбург

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Доктор медицинских наук, микробиолог Рубен Чайлахян, который занимался изучением стволовых клеток, скончался на 87-м году жизни, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Да, это действительно так. Рубен Карпович скончался", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что Чайлахян был заведующим лабораторией в центре Гамалеи, занимался изучением стволовых клеток. С уходом таких учёных уходят и целые направления науки, отметил Гинцбург.

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александр гинцбург, россия, москва