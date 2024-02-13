https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html

Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу

Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу - РИА Новости, 13.02.2024

Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу

Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:04

2024-02-13T15:04

2024-02-13T15:04

перу

россия

игорь романченко (посол рф в перу )

в мире

московский вертолетный завод им. м. л. миля

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. Россия и Перу исторически сотрудничают в авиационной сфере. Так, вертолеты марки "Ми" используются в латиноамериканской стране при решении широкого спектра задач - от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз. "Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", - отметил посол РФ. "Насколько нам известно, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал Романченко, отвечая на вопрос, заинтересована ли Перу в закупке новых вертолетов и другой российской техники.

https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html

перу

россия

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Кирилл Волков

перу, россия, игорь романченко (посол рф в перу ), в мире, московский вертолетный завод им. м. л. миля