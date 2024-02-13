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Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу - РИА Новости, 13.02.2024
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15:04 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу - РИА Новости, 13.02.2024
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу
Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:04
перу
россия
игорь романченко (посол рф в перу )
в мире
московский вертолетный завод им. м. л. миля
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. Россия и Перу исторически сотрудничают в авиационной сфере. Так, вертолеты марки "Ми" используются в латиноамериканской стране при решении широкого спектра задач - от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз. "Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", - отметил посол РФ. "Насколько нам известно, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал Романченко, отвечая на вопрос, заинтересована ли Перу в закупке новых вертолетов и другой российской техники.
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перу, россия, игорь романченко (посол рф в перу ), в мире, московский вертолетный завод им. м. л. миля
Перу, Россия, Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), В мире, Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу

Посол Романченко: ВВС и полиция Перу активно используют вертолеты "Ми"

© Фото : ФСВТСПочтовая марка Перу с изображением российского вертолета Ми-171Ш
Почтовая марка Перу с изображением российского вертолета Ми-171Ш - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : ФСВТС
Почтовая марка Перу с изображением российского вертолета Ми-171Ш. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
Россия и Перу исторически сотрудничают в авиационной сфере. Так, вертолеты марки "Ми" используются в латиноамериканской стране при решении широкого спектра задач - от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз.
"Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", - отметил посол РФ.
"Насколько нам известно, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал Романченко, отвечая на вопрос, заинтересована ли Перу в закупке новых вертолетов и другой российской техники.
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
8 февраля, 12:01
 
ПеруРоссияИгорь Романченко (посол РФ в Перу )В миреМосковский вертолетный завод им. М. Л. Миля
 
 
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