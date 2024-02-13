https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу - РИА Новости, 13.02.2024
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу
Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:04
2024-02-13T15:04
перу
россия
игорь романченко (посол рф в перу )
в мире
московский вертолетный завод им. м. л. миля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921632587_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_b6adb2446e0cb3850560e15660c0f15c.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. Россия и Перу исторически сотрудничают в авиационной сфере. Так, вертолеты марки "Ми" используются в латиноамериканской стране при решении широкого спектра задач - от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз. "Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", - отметил посол РФ. "Насколько нам известно, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал Романченко, отвечая на вопрос, заинтересована ли Перу в закупке новых вертолетов и другой российской техники.
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перу, россия, игорь романченко (посол рф в перу ), в мире, московский вертолетный завод им. м. л. миля
Перу, Россия, Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), В мире, Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля
Посол России заявил, что вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу
Посол Романченко: ВВС и полиция Перу активно используют вертолеты "Ми"
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, где их используют ВВС, полиция и спасатели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
Россия и Перу исторически сотрудничают в авиационной сфере. Так, вертолеты марки "Ми" используются в латиноамериканской стране при решении широкого спектра задач - от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз.
"Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", - отметил посол РФ.
"Насколько нам известно, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал Романченко, отвечая на вопрос, заинтересована ли Перу в закупке новых вертолетов и другой российской техники.
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