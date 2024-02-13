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Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/medvedchuk-1927041595.html
Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников
Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников - РИА Новости, 13.02.2024
Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников
Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:33
2024-02-13T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наемников. "Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики "Азова"*, иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим". Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html
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в мире, украина, виктор медведчук, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Россия, Оппозиционная платформа - За жизнь, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на десятерых пленных наемников

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наемников.
"Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики "Азова"*, иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим".
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
* Запрещенная в России террористическая организация
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук
24 ноября 2023, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор МедведчукРоссияОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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