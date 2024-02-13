https://ria.ru/20240213/medvedchuk-1927041595.html

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников - РИА Новости, 13.02.2024

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на иностранных наемников

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

специальная военная операция на украине

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виктор медведчук

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оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наемников. "Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики "Азова"*, иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим". Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор медведчук, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр