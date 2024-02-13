https://ria.ru/20240213/mchs-1927077561.html
ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание
ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание - РИА Новости, 13.02.2024
ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание
Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении воздушных судов МЧС от платы за обслуживание. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:19
2024-02-13T14:19
2024-02-13T14:19
россия
василий пискарев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении воздушных судов МЧС от платы за обслуживание. Инициатива была внесена в нижнюю палату комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции в ноябре. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время воздушные суда Минобороны, Росгвардии, ФСБ и ФТС освобождены от уплаты соответствующих расходов за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками. Суда МЧС не освобождаются от таких расходов. ГД приняла законопроект в первом чтении в январе. "Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (организация воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиационной электросвязи, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации, поиск и спасание) и светотехническое, инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-спасательное и другое обеспечение полетов таких воздушных судов осуществляются без взимания платы (за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками)", - следует из документов. Глава комитета Василий Пискарев ранее указывал в cвоём Telegram-канале, что законопроект поможет оперативному и бесперебойному выполнению возложенных на МЧС России задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций. "Принятие законопроекта позволит упростить и ускорить наземное обслуживание воздушных судов МЧС России при выполнении задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций, а также сэкономить бюджетные средства, из которых ежегодно на наземное обслуживание МЧС тратит в среднем 53,3 миллиона рублей", - написал Пискарев.
https://ria.ru/20230926/gd-1898720783.html
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россия, василий пискарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Василий Пискарев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание
ГД приняла закон об освобождении воздушных судов МЧС от платы за обслуживание
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении воздушных судов МЧС от платы за обслуживание.
Инициатива была внесена в нижнюю палату комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции в ноябре. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время воздушные суда Минобороны, Росгвардии, ФСБ и ФТС освобождены от уплаты соответствующих расходов за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками. Суда МЧС не освобождаются от таких расходов. ГД приняла законопроект в первом чтении в январе.
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"Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (организация воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиационной электросвязи, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации, поиск и спасание) и светотехническое, инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-спасательное и другое обеспечение полетов таких воздушных судов осуществляются без взимания платы (за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками)", - следует из документов.
Глава комитета Василий Пискарев ранее указывал в cвоём Telegram-канале, что законопроект поможет оперативному и бесперебойному выполнению возложенных на МЧС России задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций.
"Принятие законопроекта позволит упростить и ускорить наземное обслуживание воздушных судов МЧС России при выполнении задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций, а также сэкономить бюджетные средства, из которых ежегодно на наземное обслуживание МЧС тратит в среднем 53,3 миллиона рублей", - написал Пискарев.
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