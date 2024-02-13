https://ria.ru/20240213/mchs-1927077561.html

ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание

ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание - РИА Новости, 13.02.2024

ГД приняла закон об освобождении самолетов МЧС от платы за обслуживание

Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении воздушных судов МЧС от платы за обслуживание. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:19

2024-02-13T14:19

2024-02-13T14:19

россия

василий пискарев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении воздушных судов МЧС от платы за обслуживание. Инициатива была внесена в нижнюю палату комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции в ноябре. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время воздушные суда Минобороны, Росгвардии, ФСБ и ФТС освобождены от уплаты соответствующих расходов за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками. Суда МЧС не освобождаются от таких расходов. ГД приняла законопроект в первом чтении в январе. "Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (организация воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиационной электросвязи, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации, поиск и спасание) и светотехническое, инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-спасательное и другое обеспечение полетов таких воздушных судов осуществляются без взимания платы (за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками)", - следует из документов. Глава комитета Василий Пискарев ранее указывал в cвоём Telegram-канале, что законопроект поможет оперативному и бесперебойному выполнению возложенных на МЧС России задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций. "Принятие законопроекта позволит упростить и ускорить наземное обслуживание воздушных судов МЧС России при выполнении задач по защите территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций, а также сэкономить бюджетные средства, из которых ежегодно на наземное обслуживание МЧС тратит в среднем 53,3 миллиона рублей", - написал Пискарев.

https://ria.ru/20230926/gd-1898720783.html

https://ria.ru/20230906/otvetstvennost-1894598891.html

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россия, василий пискарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)