Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией
Маск: ни новые деньги, ни время не помогают Киеву в противостоянии с Россией
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который транслировался в соцсети Х.
Во вторник он и ряд сенаторов приняли участие в обсуждении последней сенатской инициативы, подразумевающей выделение помощи в том числе и на нужды Украины. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, также принявший участие в дискуссии, ранее раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания будущим президентом Дональда Трампа.
"Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", — сказал Маск.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.