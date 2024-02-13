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Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией - РИА Новости, 13.02.2024
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04:17 13.02.2024 (обновлено: 10:59 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/mask-1926981936.html
Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией
Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией - РИА Новости, 13.02.2024
Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией
Выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T04:17
2024-02-13T10:59
в мире
украина
илон маск
киев
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который транслировался в соцсети Х. Во вторник он и ряд сенаторов приняли участие в обсуждении последней сенатской инициативы, подразумевающей выделение помощи в том числе и на нужды Украины. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, также принявший участие в дискуссии, ранее раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания будущим президентом Дональда Трампа. "Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", — сказал Маск. Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.
https://ria.ru/20240212/mask-1926961978.html
https://ria.ru/20240213/ssha-1926972242.html
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в мире, украина, илон маск, киев
В мире, Украина, Илон Маск, Киев
Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией

Маск: ни новые деньги, ни время не помогают Киеву в противостоянии с Россией

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который транслировался в соцсети Х.
Во вторник он и ряд сенаторов приняли участие в обсуждении последней сенатской инициативы, подразумевающей выделение помощи в том числе и на нужды Украины. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, также принявший участие в дискуссии, ранее раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания будущим президентом Дональда Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
"Сумасшествие". Маск сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 21:50
"Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", — сказал Маск.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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