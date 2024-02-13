https://ria.ru/20240213/mask-1926981936.html

Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией

Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией - РИА Новости, 13.02.2024

Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией

Выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T04:17

2024-02-13T04:17

2024-02-13T10:59

в мире

украина

илон маск

киев

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине, заявил американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который транслировался в соцсети Х. Во вторник он и ряд сенаторов приняли участие в обсуждении последней сенатской инициативы, подразумевающей выделение помощи в том числе и на нужды Украины. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, также принявший участие в дискуссии, ранее раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года, что делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания будущим президентом Дональда Трампа. "Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", — сказал Маск. Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.

https://ria.ru/20240212/mask-1926961978.html

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в мире, украина, илон маск, киев