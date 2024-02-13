https://ria.ru/20240213/mariupol-1927055023.html

Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя

Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.02.2024

Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам лишения свободы двух украинских морпехов, расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших убить ещё одного,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:16

2024-02-13T13:16

2024-02-13T13:16

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам лишения свободы двух украинских морпехов, расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших убить ещё одного, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 28-летнего снайпера Андрея Балыкина и 23-летнего старшего боевого медика Владислава Ляшука", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что 11 марта 2022 года Балыкин нет боевое дежурство на боевой позиции "Киндер" на территории Мариупольского хладокомбината по улице Уральской в Мариуполе. Обнаружив мирного жителя, он по радиосвязи доложил об этом Ляшуку, который отдал ему приказ о ликвидации мужчины. "Выполняя преступный приказ, Балыкин расстрелял потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте", - сообщили в прокуратуре. Кроме того, 4 апреля 2022 года военнослужащий ВСУ Александр Ковалык, находясь на боевой позиции в здании Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, "выполняя преступные приказы Ляшука и Балыкина, расстрелял из пулемета гражданский автомобиль, двигавшийся по улице Сельской. Водитель машины погиб на месте, уточнили в ведомстве. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балыкина к 26 годам лишения свободы, Ляшука - к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре. Ранее Верховным судом Донецкой Народной Республики Ковалык был приговорен к 25 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр