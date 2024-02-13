Рейтинг@Mail.ru
Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/mariupol-1927055023.html
Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя
Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам лишения свободы двух украинских морпехов, расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших убить ещё одного,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:16
2024-02-13T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам лишения свободы двух украинских морпехов, расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших убить ещё одного, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 28-летнего снайпера Андрея Балыкина и 23-летнего старшего боевого медика Владислава Ляшука", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что 11 марта 2022 года Балыкин нет боевое дежурство на боевой позиции "Киндер" на территории Мариупольского хладокомбината по улице Уральской в Мариуполе. Обнаружив мирного жителя, он по радиосвязи доложил об этом Ляшуку, который отдал ему приказ о ликвидации мужчины. "Выполняя преступный приказ, Балыкин расстрелял потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте", - сообщили в прокуратуре. Кроме того, 4 апреля 2022 года военнослужащий ВСУ Александр Ковалык, находясь на боевой позиции в здании Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, "выполняя преступные приказы Ляшука и Балыкина, расстрелял из пулемета гражданский автомобиль, двигавшийся по улице Сельской. Водитель машины погиб на месте, уточнили в ведомстве. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балыкина к 26 годам лишения свободы, Ляшука - к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре. Ранее Верховным судом Донецкой Народной Республики Ковалык был приговорен к 25 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html
https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя

Суд приговорил двоих морпехов ВСУ к 26 и 28 годам за расстрел жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам лишения свободы двух украинских морпехов, расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших убить ещё одного, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 28-летнего снайпера Андрея Балыкина и 23-летнего старшего боевого медика Владислава Ляшука", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Боевика "Азова"* осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев
2 февраля, 11:37
В суде было установлено, что 11 марта 2022 года Балыкин нет боевое дежурство на боевой позиции "Киндер" на территории Мариупольского хладокомбината по улице Уральской в Мариуполе. Обнаружив мирного жителя, он по радиосвязи доложил об этом Ляшуку, который отдал ему приказ о ликвидации мужчины. "Выполняя преступный приказ, Балыкин расстрелял потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, 4 апреля 2022 года военнослужащий ВСУ Александр Ковалык, находясь на боевой позиции в здании Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, "выполняя преступные приказы Ляшука и Балыкина, расстрелял из пулемета гражданский автомобиль, двигавшийся по улице Сельской. Водитель машины погиб на месте, уточнили в ведомстве.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балыкина к 26 годам лишения свободы, Ляшука - к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре. Ранее Верховным судом Донецкой Народной Республики Ковалык был приговорен к 25 годам колонии строгого режима.
Разрушенные здания в Мариуполе. 2022 год - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
16 января, 10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала