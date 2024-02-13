https://ria.ru/20240213/mariupol-1927025982.html
Украинский солдат получил 28 лет за убийство мирных жителей в Мариуполе
Украинский солдат получил 28 лет за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 13.02.2024
Украинский солдат получил 28 лет за убийство мирных жителей в Мариуполе
Суд в ДНР приговорил к 28 годам колонии строгого режима солдата ВСУ за расстрел двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:43
2024-02-13T11:43
2024-02-13T11:43
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 28 годам колонии строгого режима солдата ВСУ за расстрел двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России во вторник. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины солдата Андрея Каирского", - говорится в сообщении. Каирского признали виновным в убийстве двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств. В суде было установлено, что в середине марта 2022 года на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината в Мариуполе, где находилась позиция украинских военнослужащих, были задержаны двое безоружных мирных жителей. После проверки документов их в наручниках бросили в подвал. Потом туда спустился Каирский и под предлогом того, что задержанные шпионили в пользу ДНР и России, расстрелял обоих. "Суд приговорил Каирского к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924308601.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский солдат получил 28 лет за убийство мирных жителей в Мариуполе
Суд приговорил солдата ВСУ к 28 годам за расстрел двух жителей Мариуполя
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 28 годам колонии строгого режима солдата ВСУ за расстрел двух мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России во вторник.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины солдата Андрея Каирского", - говорится в сообщении.
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Каирского признали виновным в убийстве двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств.
В суде было установлено, что в середине марта 2022 года на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината в Мариуполе, где находилась позиция украинских военнослужащих, были задержаны двое безоружных мирных жителей. После проверки документов их в наручниках бросили в подвал. Потом туда спустился Каирский и под предлогом того, что задержанные шпионили в пользу ДНР и России, расстрелял обоих.
"Суд приговорил Каирского к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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