https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html

В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ

В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ - РИА Новости, 13.02.2024

В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ

В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:01

2024-02-13T09:01

2024-02-13T10:36

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

донецкая народная республика

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАРИУПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ. "Обнаружено и изъято: гранатомет РПГ-7 — одна штука, пулемет ПКМ — одна штука, автомат АК-74 — одна штука, тайник с секретными документами СБУ", — уточнили в ведомстве.На видео, предоставленном УФСБ по ДНР, сотрудники спецслужб находят схрон в заминированном частном доме, а также показывают ловушки, которые установил противник. В ведомстве отметили, что направили изъятую документацию на исследование и проводят дополнительные проверки.

https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74, происшествия