https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ - РИА Новости, 13.02.2024
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:01
2024-02-13T09:01
2024-02-13T10:36
специальная военная операция на украине
мариуполь
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служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ. "Обнаружено и изъято: гранатомет РПГ-7 — одна штука, пулемет ПКМ — одна штука, автомат АК-74 — одна штука, тайник с секретными документами СБУ", — уточнили в ведомстве.На видео, предоставленном УФСБ по ДНР, сотрудники спецслужб находят схрон в заминированном частном доме, а также показывают ловушки, которые установил противник. В ведомстве отметили, что направили изъятую документацию на исследование и проводят дополнительные проверки.
https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), АК-74, Происшествия
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ