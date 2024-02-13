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В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 13.02.2024 (обновлено: 10:36 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ - РИА Новости, 13.02.2024
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:01
2024-02-13T10:36
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
донецкая народная республика
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ак-74
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ. &quot;Обнаружено и изъято: гранатомет РПГ-7 — одна штука, пулемет ПКМ — одна штука, автомат АК-74 — одна штука, тайник с секретными документами СБУ&quot;, — уточнили в ведомстве.На видео, предоставленном УФСБ по ДНР, сотрудники спецслужб находят схрон в заминированном частном доме, а также показывают ловушки, которые установил противник. В ведомстве отметили, что направили изъятую документацию на исследование и проводят дополнительные проверки.
https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html
мариуполь
россия
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), АК-74, Происшествия
В Мариуполе нашли схрон с оружием и секретной документацией СБУ

В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ

© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРОружейный тайник
Оружейный тайник - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
Оружейный тайник. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. В Мариуполе обнаружили схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в местном отделении ФСБ.
«

"Обнаружено и изъято: гранатомет РПГ-7 — одна штука, пулемет ПКМ — одна штука, автомат АК-74 — одна штука, тайник с секретными документами СБУ", — уточнили в ведомстве.

На видео, предоставленном УФСБ по ДНР, сотрудники спецслужб находят схрон в заминированном частном доме, а также показывают ловушки, которые установил противник.
В ведомстве отметили, что направили изъятую документацию на исследование и проводят дополнительные проверки.
Оружейный схрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов
5 февраля, 08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АК-74Происшествия
 
 
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