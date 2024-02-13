https://ria.ru/20240213/marape-1927040190.html

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 13.02.2024

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, сообщает телеканал NBC Papua New Guinea. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:30

2024-02-13T12:30

2024-02-13T12:30

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, сообщает телеканал NBC Papua New Guinea. "Оппозиция сегодня заявила исполняющему обязанности спикера парламента Кони Игуану о выдвижении вотума недоверия", - указывает телеканал. Отмечается, что перед голосованием в парламенте специальная комиссия рассмотрит вопрос о том, соответствует ли выдвинутое оппозицией предложение конституции страны. По информации австралийского телеканала ABC, вотум недоверия был выдвинут оппозицией из-за якобы бездействия Марапе в ходе беспорядков, которые произошли в столице страны Порт-Морсби и ряде других городов страны в январе. В январе в целом ряде городов Папуа-Новой Гвинеи произошли погромы, которые вспыхнули вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат. В стране было введено чрезвычайное положение на две недели, для восстановления порядка было задействовано около тысячи военнослужащих. Премьер страны Джеймс Марапе заявил, что в беспорядках прослеживаются признаки "организованных поджогов" при содействии "некоторых ненадежных элементов в полиции". При этом он не исключил причастности и некоторых политиков к происшедшему. В результате беспорядков погибли 22 человека.

https://ria.ru/20240112/besporyadki-1920882641.html

папуа-новая гвинея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби