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Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 13.02.2024
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12:30 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/marape-1927040190.html
Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи
Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 13.02.2024
Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи
Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, сообщает телеканал NBC Papua New Guinea. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:30
2024-02-13T12:30
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, сообщает телеканал NBC Papua New Guinea. "Оппозиция сегодня заявила исполняющему обязанности спикера парламента Кони Игуану о выдвижении вотума недоверия", - указывает телеканал. Отмечается, что перед голосованием в парламенте специальная комиссия рассмотрит вопрос о том, соответствует ли выдвинутое оппозицией предложение конституции страны. По информации австралийского телеканала ABC, вотум недоверия был выдвинут оппозицией из-за якобы бездействия Марапе в ходе беспорядков, которые произошли в столице страны Порт-Морсби и ряде других городов страны в январе. В январе в целом ряде городов Папуа-Новой Гвинеи произошли погромы, которые вспыхнули вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат. В стране было введено чрезвычайное положение на две недели, для восстановления порядка было задействовано около тысячи военнослужащих. Премьер страны Джеймс Марапе заявил, что в беспорядках прослеживаются признаки "организованных поджогов" при содействии "некоторых ненадежных элементов в полиции". При этом он не исключил причастности и некоторых политиков к происшедшему. В результате беспорядков погибли 22 человека.
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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби
Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи

Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру Папуа — Новой Гвинеи Джеймсу Марапе

© Fotolia / Byelikova OksanaПапуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Fotolia / Byelikova Oksana
Папуа — Новая Гвинея. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оппозиция выдвинула вотум недоверия премьер-министру Папуа-Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, сообщает телеканал NBC Papua New Guinea.
"Оппозиция сегодня заявила исполняющему обязанности спикера парламента Кони Игуану о выдвижении вотума недоверия", - указывает телеканал.
Отмечается, что перед голосованием в парламенте специальная комиссия рассмотрит вопрос о том, соответствует ли выдвинутое оппозицией предложение конституции страны.
По информации австралийского телеканала ABC, вотум недоверия был выдвинут оппозицией из-за якобы бездействия Марапе в ходе беспорядков, которые произошли в столице страны Порт-Морсби и ряде других городов страны в январе.
В январе в целом ряде городов Папуа-Новой Гвинеи произошли погромы, которые вспыхнули вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат. В стране было введено чрезвычайное положение на две недели, для восстановления порядка было задействовано около тысячи военнослужащих. Премьер страны Джеймс Марапе заявил, что в беспорядках прослеживаются признаки "организованных поджогов" при содействии "некоторых ненадежных элементов в полиции". При этом он не исключил причастности и некоторых политиков к происшедшему. В результате беспорядков погибли 22 человека.
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