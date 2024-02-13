https://ria.ru/20240213/mansarda-1927193750.html

В горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры

В горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры - РИА Новости, 13.02.2024

В горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры

В горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:27

2024-02-13T21:27

2024-02-13T21:37

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Во вторник в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведётся также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено движение транспортных средств. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС уточнили, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек."По уточнённой информации, при пожаре в 11-этажном жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что произошло обрушение горящей мансарды на всей площади.

https://ria.ru/20240213/pozhar-1927178656.html

анапа

россия

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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)