https://ria.ru/20240213/lolita-1927017707.html

В Перми отменили концерт Лолиты Милявской

В Перми отменили концерт Лолиты Милявской - РИА Новости, 13.02.2024

В Перми отменили концерт Лолиты Милявской

Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми, отменен, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:02

2024-02-13T11:02

2024-02-13T11:02

культура

пермь

лолита милявская

анастасия ивлеева

россия

"голая вечеринка"

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ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми, отменен, сообщил РИА Новости представитель концертной площадки. Ранее концерт исчез из перечня событий "Яндекс Афишы", а на сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена". "Концерта не будет. Расторгнут договор с площадкой. Билеты принимаются по месту приобретения",— сказали в ДК имени Солдатова. Выступления Лолиты Милявской в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html

пермь

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пермь, лолита милявская, анастасия ивлеева, россия, "голая вечеринка"