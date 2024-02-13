https://ria.ru/20240213/lolita-1927017707.html
В Перми отменили концерт Лолиты Милявской
В Перми отменили концерт Лолиты Милявской - РИА Новости, 13.02.2024
В Перми отменили концерт Лолиты Милявской
Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми, отменен, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:02
2024-02-13T11:02
2024-02-13T11:02
культура
пермь
лолита милявская
анастасия ивлеева
россия
"голая вечеринка"
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ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми, отменен, сообщил РИА Новости представитель концертной площадки. Ранее концерт исчез из перечня событий "Яндекс Афишы", а на сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена". "Концерта не будет. Расторгнут договор с площадкой. Билеты принимаются по месту приобретения",— сказали в ДК имени Солдатова. Выступления Лолиты Милявской в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, лолита милявская, анастасия ивлеева, россия, "голая вечеринка"
Культура, Пермь, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Россия, "Голая вечеринка"
В Перми отменили концерт Лолиты Милявской
В Перми отменили концерт Лолиты Милявской, запланированный на 19 марта
ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми, отменен, сообщил РИА Новости представитель концертной площадки.
Ранее концерт исчез из перечня событий "Яндекс Афишы", а на сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена".
"Концерта не будет. Расторгнут договор с площадкой. Билеты принимаются по месту приобретения",— сказали в ДК имени Солдатова.
Выступления Лолиты Милявской
в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
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