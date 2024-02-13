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Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник
Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник - РИА Новости, 13.02.2024
Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник
Женщина погибла в результате обстрела города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:30
2024-02-13T13:30
2024-02-13T13:30
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной. "При обстреле Кременной украинскими боевиками погибла женщина", - сказал собеседник. По его словам, уточняется дополнительная информация о пострадавших и разрушениях, а также типе выпущенного украинскими войсками боеприпаса.
https://ria.ru/20240213/donetsk-1927028267.html
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кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник
Источник: при обстреле Кременной в ЛНР погибла женщина
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной.
"При обстреле Кременной украинскими боевиками погибла женщина", - сказал собеседник.
По его словам, уточняется дополнительная информация о пострадавших и разрушениях, а также типе выпущенного украинскими войсками боеприпаса.
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