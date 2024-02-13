https://ria.ru/20240213/lnr-1927060845.html

Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник

Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник - РИА Новости, 13.02.2024

Женщина погибла при обстреле Кременной в ЛНР, заявил источник

Женщина погибла в результате обстрела города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:30

2024-02-13T13:30

2024-02-13T13:30

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg

ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной. "При обстреле Кременной украинскими боевиками погибла женщина", - сказал собеседник. По его словам, уточняется дополнительная информация о пострадавших и разрушениях, а также типе выпущенного украинскими войсками боеприпаса.

https://ria.ru/20240213/donetsk-1927028267.html

кременная

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины