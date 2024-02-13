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Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР
Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР
ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной в Луганской Народной Республике, достоверной информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:08
2024-02-13T13:08
2024-02-13T13:08
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной в Луганской Народной Республике, достоверной информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинские боевики нанесли удар по жилому микрорайону Кременной в ЛНР. Жители говорят как минимум о трех "прилетах" по жилому сектору, в результате которых есть поврежденные домостроения", - сказал Мирошник. По его словам, достоверной информации о пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927043646.html
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кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР
МИД РФ: ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной в ЛНР