https://ria.ru/20240213/lnr-1927053122.html

Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР

Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2024

Украинские войска ударили по Кременной в ЛНР

ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной в Луганской Народной Республике, достоверной информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:08

2024-02-13T13:08

2024-02-13T13:08

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

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родион мирошник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилому району Кременной в Луганской Народной Республике, достоверной информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинские боевики нанесли удар по жилому микрорайону Кременной в ЛНР. Жители говорят как минимум о трех "прилетах" по жилому сектору, в результате которых есть поврежденные домостроения", - сказал Мирошник. По его словам, достоверной информации о пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927043646.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины