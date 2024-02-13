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Блогер Лерчек попала в ДТП - РИА Новости, 13.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:50 13.02.2024 (обновлено: 21:37 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/lerchek-1927189480.html
Блогер Лерчек попала в ДТП
Блогер Лерчек попала в ДТП - РИА Новости, 13.02.2024
Блогер Лерчек попала в ДТП
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в ДТП в центре Москвы, пострадавших нет, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:50
2024-02-13T21:37
шоубиз
происшествия
москва
россия
валерия чекалина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в ДТП в центре Москвы, пострадавших нет, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Моя подзащитная остановилась, чтобы пропустить пешеходов. В этом момент в нее въехала другая машина. Моя подзащитная не виновата, никто не пострадал, но автомобилям причинен ущерб", - сказал адвокат.Сама блогерша сообщила об аварии в видеоролике в Instagram*."Ну молодой человек, как так? Ну вы даете! … Там же пешеход стоял,... вы видели, что там дорогу переходят", - обратилась Лерчек ко второму участнику аварии. Тот на это попросил прощения и объяснил, что врезался в ее машину, так как не успел затормозить.Ранее Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных, однако они остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Изначально у блогеров была мера пресечения в виде запрета определенных действий, но после погашения задолженностей по налогам с них были сняты все ограничения, и они вернулись в свои соцсети после девятимесячного молчания.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
https://ria.ru/20240109/lerchek-1920382136.html
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происшествия, москва, россия, валерия чекалина
Шоубиз, Происшествия, Москва, Россия, Валерия Чекалина
Блогер Лерчек попала в ДТП

Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в ДТП в центре Москвы, пострадавших нет, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Моя подзащитная остановилась, чтобы пропустить пешеходов. В этом момент в нее въехала другая машина. Моя подзащитная не виновата, никто не пострадал, но автомобилям причинен ущерб", - сказал адвокат.
Сама блогерша сообщила об аварии в видеоролике в Instagram*.
"Ну молодой человек, как так? Ну вы даете! … Там же пешеход стоял,... вы видели, что там дорогу переходят", - обратилась Лерчек ко второму участнику аварии. Тот на это попросил прощения и объяснил, что врезался в ее машину, так как не успел затормозить.
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Ранее Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных, однако они остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании средств в особо крупном размере. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Изначально у блогеров была мера пресечения в виде запрета определенных действий, но после погашения задолженностей по налогам с них были сняты все ограничения, и они вернулись в свои соцсети после девятимесячного молчания.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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