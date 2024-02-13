https://ria.ru/20240213/lavrov-1927037596.html

Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров

Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024

Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров

Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:21

2024-02-13T12:21

2024-02-13T12:26

россия

сергей лавров

в мире

израиль

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы работали и работаем по организации эвакуации из зоны боевых действий граждан России, Израиля, других стран. Взаимодействуем с Египтом, Израилем и палестинцами из сектора Газа. Мы вывезли порядка 1200 наших соотечественников, членов их семей, включая граждан других стран... Эти усилия мы продолжаем", - заявил Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html

россия

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, в мире, израиль, египет