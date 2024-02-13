https://ria.ru/20240213/lavrov-1927037596.html
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров
Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:21
2024-02-13T12:21
2024-02-13T12:26
россия
сергей лавров
в мире
израиль
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы работали и работаем по организации эвакуации из зоны боевых действий граждан России, Израиля, других стран. Взаимодействуем с Египтом, Израилем и палестинцами из сектора Газа. Мы вывезли порядка 1200 наших соотечественников, членов их семей, включая граждан других стран... Эти усилия мы продолжаем", - заявил Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html
россия
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире, израиль, египет
Россия, Сергей Лавров, В мире, Израиль, Египет
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров
Лавров: Россия работает над эвакуацией граждан из других стран и из сектора Газа