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Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
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12:21 13.02.2024 (обновлено: 12:26 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927037596.html
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров - РИА Новости, 13.02.2024
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров
Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:21
2024-02-13T12:26
россия
сергей лавров
в мире
израиль
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы работали и работаем по организации эвакуации из зоны боевых действий граждан России, Израиля, других стран. Взаимодействуем с Египтом, Израилем и палестинцами из сектора Газа. Мы вывезли порядка 1200 наших соотечественников, членов их семей, включая граждан других стран... Эти усилия мы продолжаем", - заявил Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html
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россия, сергей лавров, в мире, израиль, египет
Россия, Сергей Лавров, В мире, Израиль, Египет
Россия работает над эвакуацией граждан из сектора Газа, заявил Лавров

Лавров: Россия работает над эвакуацией граждан из других стран и из сектора Газа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия продолжает работать над организацией эвакуации граждан РФ и других стран из сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы работали и работаем по организации эвакуации из зоны боевых действий граждан России, Израиля, других стран. Взаимодействуем с Египтом, Израилем и палестинцами из сектора Газа. Мы вывезли порядка 1200 наших соотечественников, членов их семей, включая граждан других стран... Эти усилия мы продолжаем", - заявил Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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