https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036215.html
Лавров: США хотят отстранить Россию от урегулирования на Ближнем Востоке
Лавров: США хотят отстранить Россию от урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.02.2024
Лавров: США хотят отстранить Россию от урегулирования на Ближнем Востоке
США хотят исключить Россию из международных усилий по урегулированию на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ближневосточной... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:17
2024-02-13T12:17
2024-02-13T13:04
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США хотят исключить Россию из международных усилий по урегулированию на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай"."Американцы предпочитали делать ставку на свое доминирование в регионе (Ближнего Востока. — Прим. ред.) и сейчас уже работают над тем, чтобы исключить Россию из различных международных усилий, которые нацелены на создание условий для установления прочного мира и стабильности", — отметил он.Министр напомнил, что Вашингтон заблокировал работу квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию, который состоял из России, США, ООН и ЕС. Лавров добавил, что США навязывают "свои рецепты, оторванные от реальности, решения однобокие, не учитывающие специфику ни стран, ни региона".Глава МИД также отметил, что главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке остается хроническая неурегулированность палестинского вопроса.Лавров заметил, что много раз говорил этот аргумент израильским коллегам, но они отмахивались от него.
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, сша, в мире, сергей лавров
Россия, Ближний Восток, США, В мире, Сергей Лавров
Лавров: США хотят отстранить Россию от урегулирования на Ближнем Востоке
Лавров: США хотят исключить Россию из урегулирования на Ближнем Востоке
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США хотят исключить Россию из международных усилий по урегулированию на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"Американцы предпочитали делать ставку на свое доминирование в регионе (Ближнего Востока
. — Прим. ред.) и сейчас уже работают над тем, чтобы исключить Россию из различных международных усилий, которые нацелены на создание условий для установления прочного мира и стабильности", — отметил он.
Министр напомнил, что Вашингтон заблокировал работу квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию, который состоял из России, США, ООН
и ЕС
.
Лавров добавил, что США навязывают "свои рецепты, оторванные от реальности, решения однобокие, не учитывающие специфику ни стран, ни региона".
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Глава МИД также отметил, что главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке остается хроническая неурегулированность палестинского вопроса.
Лавров заметил, что много раз говорил этот аргумент израильским коллегам, но они отмахивались от него.
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