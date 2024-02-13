https://ria.ru/20240213/kupyanskoe-1927071287.html

ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.02.2024

ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:04

2024-02-13T14:04

2024-02-13T14:52

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c8b876fe7ee11fab1145f8d821e6b35.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. "На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили четыре атаки штурмовых отрядов 30-й, 44-й и 60-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах Новгородского и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские бойцы отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад возле Клещеевки, Ленинского, Красногоровки, Георгиевки и населенного пункта Шумы.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику ВСУ в районах Приютного в Запорожской области, а также Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 23-й бригады Нацгвардии Украины возле Вербового и Работино и Запорожской области, а также Никополя в Днепропетровской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 114 районах. В частности, удалось уничтожить склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 63 беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html

https://ria.ru/20240213/goroda-1927012822.html

https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240213/spetsoperatsii-1926982120.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность