ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 500 бойцов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 310 военнослужащих;
- два танка;
- восемь боевых бронированных машин;
- 27 автомобилей;
- боевая машина РСЗО "Град".
Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" отразили четыре атаки штурмовых отрядов 30-й, 44-й и 60-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- два бронетранспортера;
- пять автомобилей.
Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах Новгородского и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские бойцы отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад возле Клещеевки, Ленинского, Красногоровки, Георгиевки и населенного пункта Шумы.
Потери противника составили:
- до 325 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- четыре боевые бронированные машины;
- 25 автомобилей.
Южнодонецкое направление
Солдаты группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику ВСУ в районах Приютного в Запорожской области, а также Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 250 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США;
- станция радиоэлектронной борьбы.
Херсонское направление
Бойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 23-й бригады Нацгвардии Украины возле Вербового и Работино и Запорожской области, а также Никополя в Днепропетровской области.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- два автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 114 районах. В частности, удалось уничтожить склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 63 беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS.