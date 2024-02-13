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ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 13.02.2024 (обновлено: 14:52 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/kupyanskoe-1927071287.html
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:04
2024-02-13T14:52
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. &quot;На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили четыре атаки штурмовых отрядов 30-й, 44-й и 60-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах Новгородского и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские бойцы отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад возле Клещеевки, Ленинского, Красногоровки, Георгиевки и населенного пункта Шумы.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику ВСУ в районах Приютного в Запорожской области, а также Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 23-й бригады Нацгвардии Украины возле Вербового и Работино и Запорожской области, а также Никополя в Днепропетровской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 114 районах. В частности, удалось уничтожить склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 63 беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 500 бойцов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 310 военнослужащих;
  • два танка;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • 27 автомобилей;
  • боевая машина РСЗО "Град".
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Вчера, 11:32

Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" отразили четыре атаки штурмовых отрядов 30-й, 44-й и 60-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • пять автомобилей.
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Донецкое направление

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах Новгородского и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские бойцы отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад возле Клещеевки, Ленинского, Красногоровки, Георгиевки и населенного пункта Шумы.
Потери противника составили:
  • до 325 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 25 автомобилей.
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Вчера, 12:28

Южнодонецкое направление

Солдаты группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику ВСУ в районах Приютного в Запорожской области, а также Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 250 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
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12 февраля, 08:00

Херсонское направление

Бойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 23-й бригады Нацгвардии Украины возле Вербового и Работино и Запорожской области, а также Никополя в Днепропетровской области.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 114 районах. В частности, удалось уничтожить склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 63 беспилотника и три снаряда РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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