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В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины
В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины - РИА Новости, 13.02.2024
В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины
Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:02
2024-02-13T17:02
2024-02-13T17:02
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма. Выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции прошло во вторник в Симферополе, в ходе него была проверена законность трех приговоров республиканского Верховного суда. Решения суда вынесены в сентябре-октябре минувшего года, украинские шпионы получили от 12 до 16 лет заключения. Рассмотрение уголовных дел проходило в закрытых судебных заседаниях, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие государственную тайну. Защитники осужденных подали апелляционные жалобы как об отмене приговоров и оправдании осужденных, так и о смягчении наказания. "По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговоры вступили в законную силу", – говорится в релизе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, симферополь, происшествия
Украина, Симферополь, Происшествия
В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины
Апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.
Выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции прошло во вторник в Симферополе
, в ходе него была проверена законность трех приговоров республиканского Верховного суда. Решения суда вынесены в сентябре-октябре минувшего года, украинские шпионы получили от 12 до 16 лет заключения.
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Рассмотрение уголовных дел проходило в закрытых судебных заседаниях, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие государственную тайну. Защитники осужденных подали апелляционные жалобы как об отмене приговоров и оправдании осужденных, так и о смягчении наказания.
"По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговоры вступили в законную силу", – говорится в релизе.
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