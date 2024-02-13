https://ria.ru/20240213/krym-1927134433.html

В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины

В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины - РИА Новости, 13.02.2024

В Крыму отказались отменять приговоры четырем шпионам с Украины

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:02

2024-02-13T17:02

2024-02-13T17:02

украина

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма. Выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции прошло во вторник в Симферополе, в ходе него была проверена законность трех приговоров республиканского Верховного суда. Решения суда вынесены в сентябре-октябре минувшего года, украинские шпионы получили от 12 до 16 лет заключения. Рассмотрение уголовных дел проходило в закрытых судебных заседаниях, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие государственную тайну. Защитники осужденных подали апелляционные жалобы как об отмене приговоров и оправдании осужденных, так и о смягчении наказания. "По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговоры вступили в законную силу", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926295862.html

https://ria.ru/20240123/khabarovsk-1922938263.html

украина

симферополь

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Дарья Буймова

украина, симферополь, происшествия