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СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений - РИА Новости, 13.02.2024
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Шоубиз
 
09:35 13.02.2024 (обновлено: 10:48 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/kruz-1926999471.html
СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений
СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений - РИА Новости, 13.02.2024
СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений
Американский актер Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина в кругу друзей уже не скрывают своих романтических отношений, пишет Daily Mail со РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:35
2024-02-13T10:48
шоубиз
том круз
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский актер Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина в кругу друзей уже не скрывают своих романтических отношений, пишет Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к паре. "В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе", — говорится в публикации. Пара старается не попадать в объективы фотокамер, чтобы сохранить конфиденциальность.По данным издания, Круз и Хайрова проводят много времени в лондонской квартире девушки и вместе посещают светские мероприятия. Впервые об отношениях актера и экс-модели Daily Mail сообщило в декабре 2023 года. Ринат Хайров тогда опроверг РИА Новости появившиеся в СМИ подробности личной жизни дочери, назвав это "полной чушью".
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том круз, сша
Шоубиз, Том Круз, США
СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений

Daily Mail: Том Круз и Эльсина Хайрова не скрывают отношений перед знакомыми

© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Том Круз
Американский актер Том Круз - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Американский актер Том Круз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский актер Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина в кругу друзей уже не скрывают своих романтических отношений, пишет Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к паре.
"В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе", — говорится в публикации.
Пара старается не попадать в объективы фотокамер, чтобы сохранить конфиденциальность.
По данным издания, Круз и Хайрова проводят много времени в лондонской квартире девушки и вместе посещают светские мероприятия.
Впервые об отношениях актера и экс-модели Daily Mail сообщило в декабре 2023 года. Ринат Хайров тогда опроверг РИА Новости появившиеся в СМИ подробности личной жизни дочери, назвав это "полной чушью".
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