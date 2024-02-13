https://ria.ru/20240213/kruz-1926999471.html

СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений

СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений - РИА Новости, 13.02.2024

СМИ: Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы уже не скрывают своих отношений

Американский актер Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина в кругу друзей уже не скрывают своих романтических отношений, пишет Daily Mail со РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:35

2024-02-13T09:35

2024-02-13T10:48

шоубиз

том круз

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863306173_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_e8960cef1bef6e918488044c1b89bf8f.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский актер Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина в кругу друзей уже не скрывают своих романтических отношений, пишет Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к паре. "В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе", — говорится в публикации. Пара старается не попадать в объективы фотокамер, чтобы сохранить конфиденциальность.По данным издания, Круз и Хайрова проводят много времени в лондонской квартире девушки и вместе посещают светские мероприятия. Впервые об отношениях актера и экс-модели Daily Mail сообщило в декабре 2023 года. Ринат Хайров тогда опроверг РИА Новости появившиеся в СМИ подробности личной жизни дочери, назвав это "полной чушью".

https://ria.ru/20230406/shilds-1863273790.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

том круз, сша