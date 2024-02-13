Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Ирана рассказал, сколько еще будет продолжаться кризис в Газе - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/krizis-1927196758.html
Экс-посол Ирана рассказал, сколько еще будет продолжаться кризис в Газе
Экс-посол Ирана рассказал, сколько еще будет продолжаться кризис в Газе - РИА Новости, 13.02.2024
Экс-посол Ирана рассказал, сколько еще будет продолжаться кризис в Газе
Напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе, и не будет создано независимое палестинское... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:47
2024-02-13T21:47
в мире
израиль
иран
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе, и не будет создано независимое палестинское государство, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хусейн Мусавиан. "Эскалация напряженности будет продолжаться до тех пор, пока Израиль будет продолжать резню, преступления и геноцид в отношении палестинцев. Ключом к сдерживанию новых региональных конфликтов является немедленное и постоянное прекращение огня в секторе Газа и создание независимого палестинского государства", - сказал Мусавиан. Отставной дипломат выразил уверенность в том, что выбранная руководством США стратегия по нанесению ударов по странам ближневосточного региона означает лишь дальнейшее разрастание масштабов продолжающегося конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
https://ria.ru/20240213/gaza-1927101249.html
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927038737.html
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-посол Ирана рассказал, сколько еще будет продолжаться кризис в Газе

Экс-посол Ирана: кризис будет расти, пока палестинцы не обретут государство

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе, и не будет создано независимое палестинское государство, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хусейн Мусавиан.
«
"Эскалация напряженности будет продолжаться до тех пор, пока Израиль будет продолжать резню, преступления и геноцид в отношении палестинцев. Ключом к сдерживанию новых региональных конфликтов является немедленное и постоянное прекращение огня в секторе Газа и создание независимого палестинского государства", - сказал Мусавиан.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы
Вчера, 15:27
Отставной дипломат выразил уверенность в том, что выбранная руководством США стратегия по нанесению ударов по странам ближневосточного региона означает лишь дальнейшее разрастание масштабов продолжающегося конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Россия не видит перспектив стабилизации в Газе, заявил Лавров
Вчера, 12:25
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала