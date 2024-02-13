Экс-посол Ирана рассказал, сколько еще будет продолжаться кризис в Газе
Экс-посол Ирана: кризис будет расти, пока палестинцы не обретут государство
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе, и не будет создано независимое палестинское государство, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хусейн Мусавиан.
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"Эскалация напряженности будет продолжаться до тех пор, пока Израиль будет продолжать резню, преступления и геноцид в отношении палестинцев. Ключом к сдерживанию новых региональных конфликтов является немедленное и постоянное прекращение огня в секторе Газа и создание независимого палестинского государства", - сказал Мусавиан.
Отставной дипломат выразил уверенность в том, что выбранная руководством США стратегия по нанесению ударов по странам ближневосточного региона означает лишь дальнейшее разрастание масштабов продолжающегося конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.