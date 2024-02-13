https://ria.ru/20240213/kredit-1926973187.html

Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов

Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов - РИА Новости, 13.02.2024

Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов

Надежный способ обезопасить себя от кредитов, которые на ваш паспорт могут взять мошенники, назвал в интервью агентству "Прайм" заведующий филиалом московской... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T02:15

2024-02-13T02:15

2024-02-13T02:15

анатолий миронов (адвокат)

общество

россия

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Надежный способ обезопасить себя от кредитов, которые на ваш паспорт могут взять мошенники, назвал в интервью агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Как правило, криминальные кредиты берут на утерянные паспорта граждан. Основной документ следует беречь, никому не передавать и не отдавать в залог. Некоторые финансовые организации дают в долг удаленно, достаточно лишь скана паспорта с фотографией. Рассылать такие снимки без нужды не следует. “Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото”, - советует адвокат.И, конечно, ни в коем случае нельзя брать кредиты по настоянию мошенников, которые представляются сотрудниками служб безопасности, налоговой и даже Центробанка. К подобным просьбам близких тоже следует отнестись настороженно – ведь отдавать деньги с процентами придется вам, напомнил Миронов.

https://ria.ru/20240212/kreditka-1926752814.html

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Максим Горбачев

анатолий миронов (адвокат), общество, россия