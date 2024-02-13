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Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов
Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов - РИА Новости, 13.02.2024
Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов
Надежный способ обезопасить себя от кредитов, которые на ваш паспорт могут взять мошенники, назвал в интервью агентству "Прайм" заведующий филиалом московской... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T02:15
2024-02-13T02:15
2024-02-13T02:15
анатолий миронов (адвокат)
общество
россия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Надежный способ обезопасить себя от кредитов, которые на ваш паспорт могут взять мошенники, назвал в интервью агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Как правило, криминальные кредиты берут на утерянные паспорта граждан. Основной документ следует беречь, никому не передавать и не отдавать в залог. Некоторые финансовые организации дают в долг удаленно, достаточно лишь скана паспорта с фотографией. Рассылать такие снимки без нужды не следует. “Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото”, - советует адвокат.И, конечно, ни в коем случае нельзя брать кредиты по настоянию мошенников, которые представляются сотрудниками служб безопасности, налоговой и даже Центробанка. К подобным просьбам близких тоже следует отнестись настороженно – ведь отдавать деньги с процентами придется вам, напомнил Миронов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анатолий миронов (адвокат), общество, россия
Анатолий Миронов (адвокат), Общество, Россия
Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов
Адвокат Миронов: мошенники могут оформить кредит по скану или фото паспорта
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Надежный способ обезопасить себя от кредитов, которые на ваш паспорт могут взять мошенники, назвал в интервью
агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Как правило, криминальные кредиты берут на утерянные паспорта граждан. Основной документ следует беречь, никому не передавать и не отдавать в залог. Некоторые финансовые организации дают в долг удаленно, достаточно лишь скана паспорта с фотографией. Рассылать такие снимки без нужды не следует.
“Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото”, - советует адвокат.
И, конечно, ни в коем случае нельзя брать кредиты по настоянию мошенников, которые представляются сотрудниками служб безопасности, налоговой и даже Центробанка. К подобным просьбам близких тоже следует отнестись настороженно – ведь отдавать деньги с процентами придется вам, напомнил Миронов.
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