https://ria.ru/20240213/krasnikov-1927022027.html

Геннадий Красников: РАН поможет ответить на все вызовы безопасности России

Геннадий Красников: РАН поможет ответить на все вызовы безопасности России - РИА Новости, 13.02.2024

Геннадий Красников: РАН поможет ответить на все вызовы безопасности России

Отечественные ученые всегда помогали обеспечивать обороноспособность и безопасность России – так было и в годы Великой Отечественной войны, и сразу после нее, в РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:00

2024-02-13T12:00

2024-02-13T12:17

интервью - авторы

интервью

россия

геннадий красников

российская академия наук

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Отечественные ученые всегда помогали обеспечивать обороноспособность и безопасность России – так было и в годы Великой Отечественной войны, и сразу после нее, в годы создания ракетно-ядерного щита. Так и сейчас разработки специалистов очень востребованы российскими бойцами в ходе специальной военной операции. Но Российская академия наук смотрит дальше, участвует в отслеживании тенденций развития вооружений, разработке подходов к военным конфликтам будущего. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент РАН Геннадий Красников. Беседовал специальный корреспондент агентства Владимир Сычев. – Геннадий Яковлевич, мы продолжаем нашу беседу об академической науке. Мы говорим сейчас уже после торжественного мероприятия, которое прошло в Государственном Кремлевском дворце с участием президента страны Владимира Владимировича Путина. На этом мероприятии глава государства обозначил ряд мер по развитию академической науки. Собственно, этим и обусловлена необходимость нового разговора с вами, с тем, чтобы вы рассказали о том, как эти меры, эти предложения, которые озвучил президент, будут реализовываться на практике.Но начать хотелось бы вот с чего. Владимир Владимирович в своей речи выразил особую благодарность академическим ученым за работы, за крупные достижения по основным приоритетным направлениям развития страны. И особо он поблагодарил ученых за участие в обеспечения обороноспособности и безопасности России. Мы отдаем дань уважения и памяти тем, кто помогал ковать победу в Великой Отечественной войне. Мы прекрасно понимаем, что если бы не ученые, которые работали практически по всем необходимым направлениям, то Победы, может быть, было бы еще сложнее достичь. И мы отдаем дань памяти тем, кто после войны в тяжелейших условиях полуразрушенной страны создал ракетно-ядерный щит, который обеспечивает безопасность и стратегическую стабильность до сих пор.Идет специальная военная операция, и все наше общество, все государство работает на то, чтобы достичь целей спецоперации. Разумеется, наука не остается в стороне. Наука задействована в этом. По понятным причинам мы не можем говорить более-менее предметно о том, что делается. Но наверняка вы можете озвучить ряд тех вещей, которые делает наука, которыми занимаются наши ученые именно применительно к спецоперации.– Спасибо, это важный вопрос. Об этом говорилось, и в первую очередь мы всегда подчеркивали, что 300-летний юбилей, который отмечался в Академии наук и не только в академии – это знаменательная дата в памятных датах ЮНЕСКО. Мы говорили о том, что академия всегда была со страной и этот путь прошла вместе со страной.Она изначально была создана Петром I для того, чтобы в первую очередь решать задачи нашего государства. И когда мы вспоминаем годы Великой Отечественной войны, я могу сказать, помимо совершенствования вооружения, конечно, там был очень выдающийся подвиг наших медиков. Именно в годы войны и зародилась идея, и потом уже была создана академия медицинских наук, потому что был поставлен очень правильный процесс. Начиная с поля боя и кончая госпиталями, медсанбатами, работа с ранеными, надо отдать должное, в те годы показывала большую результативность: почти 71% среди раненых – возврат опять на фронт. Это колоссальные цифры. Это первое.Второй момент. Конечно, когда мы говорим уже про послевоенные годы, когда ковался и ядерный щит, была космическая программа. Эта проблема была намного шире, потому что и противоракетная оборона формировалась, потому что надо не только создавать оружие возмездия, нападения, но надо и в первую очередь создавать и систему защиты от этого дела.Хотел бы отметить, что сегодняшнее время и те вызовы, которые стоят перед страной, они не менее масштабные, а может, даже и более масштабные, потому что все очень динамично развивается. Мы тоже об этом говорили.Направлений по безопасности становится намного больше. И это безопасность не только с точки зрения вооружения, техники, но кибербезопасность, продовольственная безопасность, биологическая безопасность и медицинская безопасность. Достаточно много сейчас вызовов по разным направлениям. Конечно, академия наук у нас задействована в этом.Я приведу пример подвига наших медиков и те фундаментальные и поисковые работы, которые в этом направлении идут. Вот в СВО 98% – идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры.– Потрясающая вещь.– У нас при правильной организации всего менее 1% идет летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно. Помимо этого, у нас другие показатели. У нас резко сократился срок восстановления за счет появления новых материалов, новых материалов по генерации костной ткани.У нас идет восстановление семидесятипроцентных ожогов. Сегодняшняя методология, методики, которые есть в области медицины, позволяют восстанавливать людей при такой степени поражения. Хотел бы отметить тоже уникальный показатель – там, где идет дефект конечности или идет ампутация, современные технологии позволяют, и сегодня это уже факт, 80% среди ампутированных – идет возвращение тоже на поле боя. Причем они сами выбирают, где им участвовать. Маленький штрих, который говорит о том, как современные технологии в области новых материалов, в области физиологии, в области биологии позволяют достигать таких показателей.– Штрихи маленькие, но впечатление колоссальное производят.– Да. Мы можем привести другой пример, когда очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам. И это была проблема, потому что очень высоки требования к бронежилетам. То есть при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите – и от пулевых попаданий, и от осколочных. И Михаил Сильников, член-корреспондент, генеральный директор "НПО специальных материалов", совместно с нашими учеными, используя последние достижения в области науки о материалах, сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели бронезащиты. Это тоже впечатляющие успехи. Сейчас мне даже очень сложно назвать направление, где бы наши ученые не участвовали. Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди, генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина – это члены нашей академии наук,Также хотел бы сказать, что мы видим, что эта война, она же отличается даже от того, что в Сирии происходило. Это современная война, там постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы. И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия.И сейчас мы запустили специальную программу, она называется "Фундаментальные и поисковые исследования для обороны и безопасности страны", где мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить. Я в силу определенных здесь ограничений не могу рассказывать. Хочу сказать, что академия, конечно, находится в гуще всех этих событий.– Спасибо, Геннадий Яковлевич. На торжественном мероприятии в Кремле президент обозначил ряд инициатив. В частности, он предложил перевести под крыло Российской академии наук Российский центр научной информации. Скажите, в чем ценность этого центра для академии наук, и что она получит в качестве преимуществ, когда центр перейдет в ее состав?– Российский центр научной информации – это название появилось недавно. До этого это был Российский фонд фундаментальных исследований, который больше 30 лет работал, с начала 90-х годов, и он финансировал достаточно большое количество научных исследований, причем по практически всем направлениям – не только технические, но и гуманитарные. И за более чем 30-летнюю историю накопилась колоссальная база данных по тем исследованиям, которые проводились: какими коллективами, и какие, самое главное, результаты.Эта база данных, конечно, нужна академии, чтобы грамотно и правильно делать экспертизу новых тематик, уже с учетом этой базы данных. Второе направление, тоже очень важное, – этот фонд централизованно делал подписку на зарубежные издания по широкому спектру направлений науки и тем, распределял это, и подпиской пользовались практически все наши научно-исследовательские институты.Для нас очень важно следующее направление, связанное с формированием своих баз данных по публикациям. Сегодняшние базы данных, которые есть, это РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и частные базы данных. И они работают не в совсем удобном формате для наших пользователей. Мы считаем, что, во-первых, эти базы данных должны быть государственными, потому что это серьезная база данных, она с каждым годом увеличивается.Второе – надо, чтобы эта база данных была удобной для наших исследователей, чтобы она фиксировала не только твою активность с точки зрения цитируемости ссылок в различных журналах, сколько статей ты написал, но и чтобы можно было удобно работать с этой информацией, чтобы можно было делать запросы не только по ключевым словам, а создать такую среду, где бы наши ученые очень хорошо смотрели на сегодняшнее состояние науки в том или ином направлении.– То есть здесь обеспечиваются и удобство, и суверенитет баз данных?– Суверенитет, да. Я еще могу долго перечислять, потому что РФФИ в свое время финансировал и исследования с зарубежными институтами, зарубежными группами, он и сегодня имеет большое количество контактов с зарубежными научно-исследовательскими группами. И это тоже нужно сегодня в единое информационное поле выводить.– Вы сейчас коснулись темы издательской деятельности. Владимир Путин предложил также ввести под эгиду Российской академии наук издательство "Наука" Мы прекрасно знаем, что это такое – поистине легендарное издательство, которое, собственно, занималось изданием всей нашей научной литературы в стране, в том числе, а может быть, и главное, – периодики научной, в том числе на иностранных языках. И мы знаем историю издательства "Наука" последних нескольких десятилетий, в наше новое время, когда оно фактически было доведено до состояния банкротства. Но благодаря принятым государственным мерам издательство удалось спасти. Как вы видите развитие издательства после того, как вновь им будут заниматься академические ученые, которые, естественно, лучше всех знают, что и как надо издавать?– Это тоже очень важный вопрос для нас. Потому что, я добавлю, история Академии наук неразрывно связана с издательством "Наука". И это была неразрывная связь, потому что это одна из основных функций академии – публиковать свои исследования в соответствующих журнала, где любой исследователь, даже не член академии, может интересоваться и посмотреть те результаты, которые есть на сегодняшний день.Поэтому мы считаем, что издательство "Наука" приходит к нам в Академию наук и восстанавливает статус-кво, который должен быть. Это будет большой издательский дом, там будут находиться все наши редакции, редакционные советы по большому перечню изданий, научных журналов.– То есть издательство "Наука" станет существенно более совершенной структурой, которая будет обеспечивать работу ученых?– Конечно. Ведь мы же прекрасно понимаем, что чем больше журналов издается, и чем больше информации они аккумулируют, тем более профессионально все это надо делать.– Геннадий Яковлевич, и еще одно предложение главы государства – это перевод Высшей аттестационной комиссии тоже в состав РАН и необходимость того, чтобы ВАК возглавлял один из вице-президентов Академии наук. Разумеется, Академия наук кровно заинтересована в повышении качества тех кадров, которые будут приходить в науку. Естественно, ученые академии следят за теми процессами, которые связаны с присуждением ученых степеней. Как бы вы прокомментировали это предложение?– Речь идет не просто о переводе, а о том, чтобы фактически обеспечивать работу ВАК под эгидой Академии наук. Ведь что такое ВАК? В первую очередь, это экспертная деятельность, это научная экспертиза работ, диссертаций – кандидатских и докторских. Это экспертиза экспертных советов.У нас за это время очень много было новшеств в этом отношении. Сейчас генерируются новые новшества по защите диссертационных работ. Поэтому мы считаем, что это все правильно, это естественные процессы, которые позволят на сегодняшний день Академии наук, более, скажем, правильно вести свою экспертную деятельность и более правильно формировать кадровую подготовку наших научных исследователей, в том числе для Академии наук.Я хотел бы подчеркнуть – те слова, которые озвучил наш президент Владимир Владимирович Путин, подчеркивают, что он видит возросшую роль Академии наук в решении в том числе главных задач, решения вопросов, связанных с технологической независимостью нашей страны. И я могу сказать, что вот эти новшества дополнят возможности Академии наук, чтобы максимально использовать весь ее потенциал для решения этих задач.

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https://ria.ru/20240207/premii-1925879385.html

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О российских ученых, СВО и тенденциях развития вооружений. Полное интервью главы РАН Геннадия Красникова О российских ученых, СВО и тенденциях развития вооружений. Полное интервью главы РАН Геннадия Красникова 2024-02-13T12:00 true PT20M13S

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Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, геннадий красников, российская академия наук