https://ria.ru/20240213/korruptsiya-1927102621.html

Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года

Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года - РИА Новости, 13.02.2024

Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года

Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в интервью агентству "Украинские новости" об увеличении количества нарушений, выявленных РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:32

2024-02-13T15:32

2024-02-13T15:32

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в интервью агентству "Украинские новости" об увеличении количества нарушений, выявленных при госзакупках за последние два года, поскольку конфликт в стране многие восприняли как способ заработка. "В 2021 году госаудиторы проверили более 1,5 тысячи объектов, а нарушений, которые привели к потерям, обнаружили на сумму 14,75 миллиарда гривен (392 миллиона долларов – ред.). В 2022 мы охватили чуть меньше тысячи объектов, но сумма убытков достигла почти 100 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов – ред.). А в 2023 году по результатам проверки более тысячи объектов зафиксировано убытков уже на 211 миллиардов гривен (5,6 миллиарда долларов – ред.), - сказала Басалаева. По ее словам, после начала российской спецоперации "многие восприняли войну как способ заработка за счет государственных средств". Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926952291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр