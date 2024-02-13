Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года
Глава госслужбы аудита: многие на Украине восприняли СВО как способ заработка
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в интервью агентству "Украинские новости" об увеличении количества нарушений, выявленных при госзакупках за последние два года, поскольку конфликт в стране многие восприняли как способ заработка.
"В 2021 году госаудиторы проверили более 1,5 тысячи объектов, а нарушений, которые привели к потерям, обнаружили на сумму 14,75 миллиарда гривен (392 миллиона долларов – ред.). В 2022 мы охватили чуть меньше тысячи объектов, но сумма убытков достигла почти 100 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов – ред.). А в 2023 году по результатам проверки более тысячи объектов зафиксировано убытков уже на 211 миллиардов гривен (5,6 миллиарда долларов – ред.), - сказала Басалаева. По ее словам, после начала российской спецоперации "многие восприняли войну как способ заработка за счет государственных средств".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.