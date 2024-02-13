Рейтинг@Mail.ru
Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/korruptsiya-1927102621.html
Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года
Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года - РИА Новости, 13.02.2024
Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года
Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в интервью агентству "Украинские новости" об увеличении количества нарушений, выявленных РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:32
2024-02-13T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbd947f70a597d26ebc00a2cde123f1f.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в интервью агентству "Украинские новости" об увеличении количества нарушений, выявленных при госзакупках за последние два года, поскольку конфликт в стране многие восприняли как способ заработка. "В 2021 году госаудиторы проверили более 1,5 тысячи объектов, а нарушений, которые привели к потерям, обнаружили на сумму 14,75 миллиарда гривен (392 миллиона долларов – ред.). В 2022 мы охватили чуть меньше тысячи объектов, но сумма убытков достигла почти 100 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов – ред.). А в 2023 году по результатам проверки более тысячи объектов зафиксировано убытков уже на 211 миллиардов гривен (5,6 миллиарда долларов – ред.), - сказала Басалаева. По ее словам, после начала российской спецоперации "многие восприняли войну как способ заработка за счет государственных средств". Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926952291.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:272:2368:2048_1920x0_80_0_0_812709f551fe87c8348d878ee2a5f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Главный аудитор Украины заявила о существенном росте коррупции за два года

Глава госслужбы аудита: многие на Украине восприняли СВО как способ заработка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в интервью агентству "Украинские новости" об увеличении количества нарушений, выявленных при госзакупках за последние два года, поскольку конфликт в стране многие восприняли как способ заработка.
"В 2021 году госаудиторы проверили более 1,5 тысячи объектов, а нарушений, которые привели к потерям, обнаружили на сумму 14,75 миллиарда гривен (392 миллиона долларов – ред.). В 2022 мы охватили чуть меньше тысячи объектов, но сумма убытков достигла почти 100 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов – ред.). А в 2023 году по результатам проверки более тысячи объектов зафиксировано убытков уже на 211 миллиардов гривен (5,6 миллиарда долларов – ред.), - сказала Басалаева. По ее словам, после начала российской спецоперации "многие восприняли войну как способ заработка за счет государственных средств".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
На Украине арестовали экс-чиновника Минобороны, пишут СМИ
12 февраля, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала