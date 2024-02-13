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Консульство в Судане возобновило работу после переезда - РИА Новости, 13.02.2024
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09:10 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/konsulstvo-1926996342.html
Консульство в Судане возобновило работу после переезда
Консульство в Судане возобновило работу после переезда - РИА Новости, 13.02.2024
Консульство в Судане возобновило работу после переезда
Российские дипломаты в Судане смогли возобновить работу консульства после перевода дипмиссии РФ в июле прошлого года из-за военных действий в этой стране из... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:10
2024-02-13T09:10
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане смогли возобновить работу консульства после перевода дипмиссии РФ в июле прошлого года из-за военных действий в этой стране из Хартума в расположенный на Красном море Порт-Судан, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "Естественно, Судан в силу его стратегического положения занимает особое место в российской внешней политике на африканском направлении. Именно с учетом всех этих факторов президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о переводе посольства из Хартума в Порт-Судан, который в настоящее время де-факто является "временной столицей" страны", - отметил посол. "В настоящее время, как я уже сказал, посольство расположено в Порт-Судане, где сохраняется в целом стабильная ситуация в плане безопасности. Конечно, тяжелая социально-экономическая и гуманитарная обстановка в городе накладывает свой отпечаток на наше пребывание здесь, но несмотря на имеющиеся вызовы, нам удалось обустроиться на новом месте, в том числе возобновить работу консульского отдела", - добавил он. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html
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в мире, судан, россия, порт-судан, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Россия, Порт-Судан, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Консульство в Судане возобновило работу после переезда

Посол Черновол: консульство в Судане возобновило работу после переезда

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике СуданПосольство РФ в Судане
Посольство РФ в Судане - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Судан
Посольство РФ в Судане. Архивное фото
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане смогли возобновить работу консульства после перевода дипмиссии РФ в июле прошлого года из-за военных действий в этой стране из Хартума в расположенный на Красном море Порт-Судан, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
"Естественно, Судан в силу его стратегического положения занимает особое место в российской внешней политике на африканском направлении. Именно с учетом всех этих факторов президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о переводе посольства из Хартума в Порт-Судан, который в настоящее время де-факто является "временной столицей" страны", - отметил посол.
"В настоящее время, как я уже сказал, посольство расположено в Порт-Судане, где сохраняется в целом стабильная ситуация в плане безопасности. Конечно, тяжелая социально-экономическая и гуманитарная обстановка в городе накладывает свой отпечаток на наше пребывание здесь, но несмотря на имеющиеся вызовы, нам удалось обустроиться на новом месте, в том числе возобновить работу консульского отдела", - добавил он.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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В миреСуданРоссияПорт-СуданВладимир ПутинМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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