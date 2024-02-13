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В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 13.02.2024
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17:31 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/komandir-1927143020.html
В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению
В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 13.02.2024
В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского командира Евгения Бову, который приказывал расстреливать мирных граждан в Мариуполе, в результате чего были... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:31
2024-02-13T17:31
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мариуполь
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского командира Евгения Бову, который приказывал расстреливать мирных граждан в Мариуполе, в результате чего были убиты восемь человек, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. Командир первого отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Бова признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "убийстве двух и более лиц, совершенное орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти", а также "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти". Установлено, что Бова с 26 февраля по 10 апреля 2022 года на боевых позициях на территории и вблизи Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. приказывал подчиненным убивать задержанных мирных граждан, которые попадали в зону видимости. В результате по его приказам были расстреляны восемь гражданских лиц, еще троим удалось спастись. "Судом ему заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в розыск", - заключили в ведомстве.
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению

Украинский командир получил пожизненный срок за расстрел людей в Мариуполе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского командира Евгения Бову, который приказывал расстреливать мирных граждан в Мариуполе, в результате чего были убиты восемь человек, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Командир первого отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Бова признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "убийстве двух и более лиц, совершенное орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти", а также "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти".
Установлено, что Бова с 26 февраля по 10 апреля 2022 года на боевых позициях на территории и вблизи Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. приказывал подчиненным убивать задержанных мирных граждан, которые попадали в зону видимости. В результате по его приказам были расстреляны восемь гражданских лиц, еще троим удалось спастись.
"Судом ему заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в розыск", - заключили в ведомстве.
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