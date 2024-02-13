https://ria.ru/20240213/komandir-1927143020.html

В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению

В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 13.02.2024

В ДНР украинского командира приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского командира Евгения Бову, который приказывал расстреливать мирных граждан в Мариуполе, в результате чего были... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:31

2024-02-13T17:31

2024-02-13T17:31

донецкая народная республика

мариуполь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского командира Евгения Бову, который приказывал расстреливать мирных граждан в Мариуполе, в результате чего были убиты восемь человек, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. Командир первого отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Бова признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "убийстве двух и более лиц, совершенное орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти", а также "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти". Установлено, что Бова с 26 февраля по 10 апреля 2022 года на боевых позициях на территории и вблизи Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. приказывал подчиненным убивать задержанных мирных граждан, которые попадали в зону видимости. В результате по его приказам были расстреляны восемь гражданских лиц, еще троим удалось спастись. "Судом ему заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в розыск", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240213/mariupol-1927055023.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире