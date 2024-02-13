https://ria.ru/20240213/klonirovanie-1926994354.html
В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами
В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами - РИА Новости, 13.02.2024
В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами
Японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку, говорится в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:54
2024-02-13T08:54
2024-02-13T08:54
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ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку, говорится в пресс-релизе компании PorMedTec, занимающейся подобными разработками под эгидой Университета Мэйдзи. "Венчурная компания PorMedTec, основанная на базе Университета Мэйдзи, и американская биотехнологическая компания eGenesis, занимающаяся разработкой органов и клеток, пригодных для трансплантации человеку, впервые в Японии успешно произвели генетически модифицированных клонированных свиней для ксенотрансплантации. Три свиньи родились 11 февраля и в будущем будут предоставлены медицинским учреждениям Японии для предклинических исследований", - говорится в документе. Основанная в 2015 году американская компания eGenesis осенью прошлого года представила результаты исследований, в рамках которых они пересадили почки карликовых домашних свиней, в геном которых были внесены модификации, чтобы сделать ткани совместимыми с организмами других видов, в данном случае приматов. Максимальная продолжительность жизни макак с пересаженными от таких животных почками составила 758 дней. "Нехватка донорских органов в медицине трансплантации является насущной глобальной проблемой. В последние годы в Японии трансплантация органов может реально быть проведена только около 3% подавших на это заявку. Одной из причин этого является крайний дефицит доноров органов", - отмечается в пресс-релизе. С целью содействия решению данной проблемы в сентябре 2023 года PolMedTech импортировала генетически модифицированные свиные клетки от eGenesis и использовала технологию клонирования соматических ядер, разработанную Международным институтом биоресурсов при Университете Мэйдзи, для создания клонированных поросят. Как ожидается, поросята будут переданы в исследовательские институты Японии с целью начала проведения исследований по пересадке органов приматам до конца этого года.
https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html
https://ria.ru/20240102/knyazhenika-1919442014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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япония, сша, наука
Наука, Япония, США, Наука
В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами
В Японии клонировали свинью из США, пригодную для межвидовой трансплантации
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости.
Японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку, говорится в пресс-релизе компании PorMedTec
, занимающейся подобными разработками под эгидой Университета Мэйдзи.
"Венчурная компания PorMedTec, основанная на базе Университета Мэйдзи, и американская биотехнологическая компания eGenesis, занимающаяся разработкой органов и клеток, пригодных для трансплантации человеку, впервые в Японии успешно произвели генетически модифицированных клонированных свиней для ксенотрансплантации. Три свиньи родились 11 февраля и в будущем будут предоставлены медицинским учреждениям Японии для предклинических исследований", - говорится в документе.
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Основанная в 2015 году американская компания eGenesis осенью прошлого года представила результаты исследований, в рамках которых они пересадили почки карликовых домашних свиней, в геном которых были внесены модификации, чтобы сделать ткани совместимыми с организмами других видов, в данном случае приматов.
Максимальная продолжительность жизни макак с пересаженными от таких животных почками составила 758 дней.
«
"Нехватка донорских органов в медицине трансплантации является насущной глобальной проблемой. В последние годы в Японии трансплантация органов может реально быть проведена только около 3% подавших на это заявку. Одной из причин этого является крайний дефицит доноров органов", - отмечается в пресс-релизе.
С целью содействия решению данной проблемы в сентябре 2023 года PolMedTech импортировала генетически модифицированные свиные клетки от eGenesis и использовала технологию клонирования соматических ядер, разработанную Международным институтом биоресурсов при Университете Мэйдзи, для создания клонированных поросят. Как ожидается, поросята будут переданы в исследовательские институты Японии с целью начала проведения исследований по пересадке органов приматам до конца этого года.
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