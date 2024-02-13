https://ria.ru/20240213/klonirovanie-1926994354.html

В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами

В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами - РИА Новости, 13.02.2024

В Японии клонировали свинью с пригодными для пересадки людям органами

Японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку, говорится в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:54

2024-02-13T08:54

2024-02-13T08:54

наука

япония

сша

наука

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ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку, говорится в пресс-релизе компании PorMedTec, занимающейся подобными разработками под эгидой Университета Мэйдзи. "Венчурная компания PorMedTec, основанная на базе Университета Мэйдзи, и американская биотехнологическая компания eGenesis, занимающаяся разработкой органов и клеток, пригодных для трансплантации человеку, впервые в Японии успешно произвели генетически модифицированных клонированных свиней для ксенотрансплантации. Три свиньи родились 11 февраля и в будущем будут предоставлены медицинским учреждениям Японии для предклинических исследований", - говорится в документе. Основанная в 2015 году американская компания eGenesis осенью прошлого года представила результаты исследований, в рамках которых они пересадили почки карликовых домашних свиней, в геном которых были внесены модификации, чтобы сделать ткани совместимыми с организмами других видов, в данном случае приматов. Максимальная продолжительность жизни макак с пересаженными от таких животных почками составила 758 дней. "Нехватка донорских органов в медицине трансплантации является насущной глобальной проблемой. В последние годы в Японии трансплантация органов может реально быть проведена только около 3% подавших на это заявку. Одной из причин этого является крайний дефицит доноров органов", - отмечается в пресс-релизе. С целью содействия решению данной проблемы в сентябре 2023 года PolMedTech импортировала генетически модифицированные свиные клетки от eGenesis и использовала технологию клонирования соматических ядер, разработанную Международным институтом биоресурсов при Университете Мэйдзи, для создания клонированных поросят. Как ожидается, поросята будут переданы в исследовательские институты Японии с целью начала проведения исследований по пересадке органов приматам до конца этого года.

https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html

https://ria.ru/20240102/knyazhenika-1919442014.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, сша, наука