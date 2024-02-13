https://ria.ru/20240213/kitay-1927044848.html

В Китае неожиданно высказались о возможном конфликте на Тайване

В Китае неожиданно высказались о возможном конфликте на Тайване - РИА Новости, 13.02.2024

В Китае неожиданно высказались о возможном конфликте на Тайване

Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, чьи слова приводит The South China Morning Post. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:41

2024-02-13T12:41

2024-02-13T12:41

в мире

китай

тайвань

сша

цуй тянькай

нэнси пелоси

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, чьи слова приводит The South China Morning Post."Мы, конечно, не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда китайцы будут убивать китайцев", — цитируют его слова журналисты.Экс-посол указал, что Пекин не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване, куда Соединенные Штаты активно поставляют свое вооружение, а также добавил, что Китай так или иначе добьется воссоединения с островом.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240131/tayvan-1924556879.html

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в мире, китай, тайвань, сша, цуй тянькай, нэнси пелоси