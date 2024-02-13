https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html

Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией

Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией - РИА Новости, 13.02.2024

Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поездку артиста Филиппа Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:45

2024-02-13T13:45

2024-02-13T14:00

шоубиз

общество

донецкая народная республика

россия

филипп киркоров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

горловка

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поездку артиста Филиппа Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией, напомнив, что певец поддерживал детей, раненых и социальные учреждения на протяжении жизни. Ранее певец Филипп Киркоров выступил перед ранеными в больнице в Горловке ДНР и пообещал помочь с протезами. "Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь", - написала Захарова, комментируя сообщение о поездке Киркорова. Дипломат сопроводила комментарий хэштегом "ТаДверь". В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.

https://ria.ru/20240116/bilan-1921687672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), горловка