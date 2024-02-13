https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html
Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией
Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией - РИА Новости, 13.02.2024
Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поездку артиста Филиппа Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:45
2024-02-13T13:45
2024-02-13T14:00
шоубиз
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филипп киркоров
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поездку артиста Филиппа Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией, напомнив, что певец поддерживал детей, раненых и социальные учреждения на протяжении жизни. Ранее певец Филипп Киркоров выступил перед ранеными в больнице в Горловке ДНР и пообещал помочь с протезами. "Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь", - написала Захарова, комментируя сообщение о поездке Киркорова. Дипломат сопроводила комментарий хэштегом "ТаДверь". В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
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РИА Новости
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общество, донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), горловка
Шоубиз, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Филипп Киркоров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Горловка
Захарова прокомментировала поездку Киркорова в ДНР с гуманитарной миссией
Захарова: Киркоров и до поездки в ДНР много занимался благотворительностью