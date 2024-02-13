https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927037891.html

Филипп Киркоров выступил в Горловке

Филипп Киркоров выступил в Горловке - РИА Новости, 13.02.2024

Филипп Киркоров выступил в Горловке

Певец Филипп Киркоров выступил перед ранеными в Горловке в ДНР, сообщила РИА Новости главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:26

2024-02-13T12:26

2024-02-13T13:57

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выступил перед ранеными в Горловке в ДНР, сообщила РИА Новости главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко."Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. <...> Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания", - рассказала она.По словам Акуненко, артист пообещал помочь трем пациентам с протезами.RT опубликовало фрагмент выступления Киркорова. На видео артист исполняет песню "Снег". Также, по данным местных СМИ, музыкант привез подарки.В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. В начале января стало известно, что певец передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки 30 декабря.

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Выступление Киркорова в Горловке Кадры с выступления Киркорова в Горловке в ДНР. Видео РИА Новости предоставила главврач больницы №2 Нелли Акуненко 2024-02-13T12:26 true PT1M25S

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Кирилл Волков

общество, россия, горловка, филипп киркоров, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр