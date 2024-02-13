https://ria.ru/20240213/khusity-1927069715.html

Удары США по хуситам несоразмерны угрозе, заявил посол Йемена

Удары США по хуситам несоразмерны угрозе, заявил посол Йемена - РИА Новости, 13.02.2024

Удары США по хуситам несоразмерны угрозе, заявил посол Йемена

Проводимые США и Великобританией атаки на позиции йеменских хуситов не являются соразмерными действиями на угрозу и только мешают усилиям по объединению страны, РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:59

2024-02-13T13:59

2024-02-13T13:59

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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Проводимые США и Великобританией атаки на позиции йеменских хуситов не являются соразмерными действиями на угрозу и только мешают усилиям по объединению страны, заявил во вторник посол международно признанного правительства Йемена во Франции Рияд Ясин. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта в стране растут сепаратистские настроения, которые поддерживаются извне. "Нет, я так не думаю. Это, возможно, дало даже больше оправданий для хуситов-ополченцев. Помимо поддержки Газы, они теперь утверждают, что действуют в рамках легитимной обороны. Теперь они атакуют суда и персонал США и Великобритании. Я думаю, что эти воздушные удары ни к чему не приведут без поддержки легитимного правительства на юге и наземных войск, чтобы помочь признанному международным сообществом правительству изолировать ополчение хуситов", - прокомментировал Ясин адекватность ударов США по позициям хуситов в Йемене в эфире радиостанции RFI. По его словам, как западные, так и арабские страны сейчас убеждены, что хуситы не хотят принимать какое-либо участие в мирном процессе. Посол отметил усилия международного сообщества в этом вопросе, но, как считает Ясин, повстанцам оказывает поддержку Иран, который желает поддерживать конфликт в регионе. Посол добавил, что мирный процесс по Йемену, прогресс по которому еще в декабре минувшего года отмечали в ООН, был прерван, поскольку сейчас все внимание обращено к Красному морю. Из-за этого никто сейчас не хочет вступать в соглашение с хуситскими ополченцами, отметил посол. "Я лично считаю, что такого рода ополчение хуситов не обладает никаким кредитом доверия, никакой ответственностью и не подотчетно никому. Будет очень сложно заключить мирное соглашение с ними", - сказал Ясин. По его мнению, вероятность объединения Йемена мала, поскольку раздробленность привела к существованию двух разных государств с одной действительностью на севере, где базируются хуситы, и другой на юге. "Прежнего Йемена уже не существует. Это мое личное мнение", - отметил посол. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240124/yemen-1923235839.html

https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, сша, красное море, рияд ясин, ансар алла, оон, военная операция сша и британии в йемене