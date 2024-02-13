https://ria.ru/20240213/khischenie-1927173658.html

Дело о крупном хищении через "Пушкинские карты" направили в суд

Дело о крупном хищении через "Пушкинские карты" направили в суд - РИА Новости, 13.02.2024

Дело о крупном хищении через "Пушкинские карты" направили в суд

В Басманный районный суд Москвы направили дело о хищении более 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета при реализации программы поддержки молодежи... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:24

2024-02-13T19:24

2024-02-13T20:10

происшествия

россия

почта банк

москва

следственный комитет россии (ск рф)

пушкинская карта

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Басманный районный суд Москвы направили дело о хищении более 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета при реализации программы поддержки молодежи "Пушкинская карта", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".По версии следствия, они регистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" как организаторы культурных мероприятий. Обвиняемые арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. При этом они предлагали владельцам "Пушкинских карт" приобрести билеты "без цели их посещения". Объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок.Обвиняемые возмещали оплату билетов в рамках программы социальной поддержки молодежи, а видимость посещения мероприятий обеспечивали за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение. В итоге они причинили ущерб российскому бюджету и АО "Почта Банк", выпустившему "Пушкинские карты".Фигурантов дела заключили под стражу. В Следственном комитете уточнили, что на их имущество стоимостью более 110 миллионов рублей наложили арест.

https://ria.ru/20230314/rkn-1857684259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, почта банк, москва, следственный комитет россии (ск рф), пушкинская карта, генеральная прокуратура рф