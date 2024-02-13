https://ria.ru/20240213/khersonskoe-1927073469.html

Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.02.2024

Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:08

2024-02-13T14:08

2024-02-13T14:10

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины