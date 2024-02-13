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Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 13.02.2024 (обновлено: 14:10 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/khersonskoe-1927073469.html
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:08
2024-02-13T14:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240213/etnotsid-1927049277.html
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные нанесли удары по ВСУ у Вербового, Работино и Никополя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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