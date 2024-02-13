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Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:08
2024-02-13T14:08
2024-02-13T14:10
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили в течение суток до 80 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные нанесли удары по ВСУ у Вербового, Работино и Никополя