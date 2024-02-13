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ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече - РИА Новости, 13.02.2024
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14:32 13.02.2024 (обновлено: 15:16 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/khamas-1927083660.html
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече - РИА Новости, 13.02.2024
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече
Палестинское движение ХАМАС приветствует предложение Москвы провести встречу между всеми ведущими палестинскими фракциями для преодоления внутреннего раскола,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:32
2024-02-13T15:16
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует предложение Москвы провести встречу между всеми ведущими палестинскими фракциями для преодоления внутреннего раскола, заявил РИА Новости член политбюро движения Мохаммад Назал.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола."Мы приветствуем любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьезный характер и проходить в рамках установленных правил, потому что мы не хотим повторять долгий путь заседаний и диалогов, в ходе которых мы тратим время, не достигая реального и серьезного понимания, или если мы достигаем серьезных и подлинных договоренностей, которые не претворяются в жизнь на местах", - сказал Назал, комментируя заявление Лаврова.Собеседник агентства подчеркнул, что движение в первую очередь будет стремиться к реализации конкретных шагов по итогам возможной встречи, особенно в свете ситуации в секторе Газа. "Мы хотим воплотить слова в дела", - добавил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240213/feyk-1927036939.html
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россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече

ХАМАС приветствует предложение России по межпалестинской встрече

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует предложение Москвы провести встречу между всеми ведущими палестинскими фракциями для преодоления внутреннего раскола, заявил РИА Новости член политбюро движения Мохаммад Назал.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола.
"Мы приветствуем любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьезный характер и проходить в рамках установленных правил, потому что мы не хотим повторять долгий путь заседаний и диалогов, в ходе которых мы тратим время, не достигая реального и серьезного понимания, или если мы достигаем серьезных и подлинных договоренностей, которые не претворяются в жизнь на местах", - сказал Назал, комментируя заявление Лаврова.
Собеседник агентства подчеркнул, что движение в первую очередь будет стремиться к реализации конкретных шагов по итогам возможной встречи, особенно в свете ситуации в секторе Газа. "Мы хотим воплотить слова в дела", - добавил он.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Турция заявила о фейковых фото Израиля в сообщении о содействии Газе
Вчера, 12:18
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Израиль отверг требования ХАМАС на предложения по заложникам, пишут СМИ
9 февраля, 21:05
 
РоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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