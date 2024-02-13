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Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
05:45 13.02.2024 (обновлено: 05:46 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/karlson-1926985026.html
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.02.2024
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"
Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:45
2024-02-13T05:46
выставка-форум "россия"
общество
байкал
россия
такер карлсон
выставка-форум "россия"
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УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл", - написал Цыденов. Ранее он сообщал, что американский журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон сказал, что хочет посетить Байкал. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240212/karlson-1926935456.html
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общество, байкал, россия, такер карлсон, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Байкал, Россия, Такер Карлсон, Выставка-форум "Россия"
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"

Журналист Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл", - написал Цыденов.
Ранее он сообщал, что американский журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон сказал, что хочет посетить Байкал.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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