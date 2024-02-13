https://ria.ru/20240213/karlson-1926985026.html

Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"

Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.02.2024

Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"

Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:45

2024-02-13T05:45

2024-02-13T05:46

выставка-форум "россия"

общество

байкал

россия

такер карлсон

выставка-форум "россия"

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УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл", - написал Цыденов. Ранее он сообщал, что американский журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон сказал, что хочет посетить Байкал. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240212/karlson-1926935456.html

байкал

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общество, байкал, россия, такер карлсон, выставка-форум "россия"