https://ria.ru/20240213/karlson-1926985026.html
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.02.2024
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"
Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:45
2024-02-13T05:45
2024-02-13T05:46
выставка-форум "россия"
общество
байкал
россия
такер карлсон
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:36:2905:1670_1920x0_80_0_0_5852d3631a67097f8d5f75b7714f8b26.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл", - написал Цыденов. Ранее он сообщал, что американский журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон сказал, что хочет посетить Байкал. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240212/karlson-1926935456.html
байкал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58fc8169006ec47eb5fe9a784d300bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, байкал, россия, такер карлсон, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Байкал, Россия, Такер Карлсон, Выставка-форум "Россия"
Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"
Журналист Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке "Россия"