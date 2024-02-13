https://ria.ru/20240213/karabakh-1927107131.html

В Баку призвали проводить встречи по деятельности российских миротворцев

В Баку призвали проводить встречи по деятельности российских миротворцев - РИА Новости, 13.02.2024

В Баку призвали проводить встречи по деятельности российских миротворцев

В Азербайджане видят необходимость в проведении регулярных встреч по деятельности российских миротворцев в Карабахе, в том числе для решения проблемы... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:48

2024-02-13T15:48

2024-02-13T15:48

в мире

азербайджан

баку

армения

михаил евдокимов

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

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БАКУ, 13 фев – РИА Новости. В Азербайджане видят необходимость в проведении регулярных встреч по деятельности российских миротворцев в Карабахе, в том числе для решения проблемы заминированных территорий, заявил во вторник глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов ранее в интервью газете "Известия" заявил, что дата очередного раунда переговоров Москвы и Баку по поводу российского миротворческого контингента находится на стадии согласования с министерством иностранных дел Азербайджана. "После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость проведения регулярных встреч и обсуждений повседневной деятельности миротворческого контингента, их различных потребностей. Вместе с тем, учитывая, что вооруженные силы Армении в течение последних трех лет на наших территориях, где дислоцированы миротворцы (Карабахский регион – ред.), проводили масштабное минирование земель, а также проблему неразорвавшихся боеприпасов, есть необходимость в проведении консультаций по осуществлению совместных усилий по устранению этих угроз", - заявил Гаджизаде. Согласно совместному заявлению президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 10 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в Карабахе завершается в 2025 году. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Азербайджан 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240112/armeniya-1920900912.html

https://ria.ru/20240116/pomozhet-1921577875.html

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баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, баку, армения, михаил евдокимов, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз