В Баку призвали проводить встречи по деятельности российских миротворцев
В Баку хотят проводить регулярные встречи по деятельности российских миротворцев
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 13 фев – РИА Новости. В Азербайджане видят необходимость в проведении регулярных встреч по деятельности российских миротворцев в Карабахе, в том числе для решения проблемы заминированных территорий, заявил во вторник глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов ранее в интервью газете "Известия" заявил, что дата очередного раунда переговоров Москвы и Баку по поводу российского миротворческого контингента находится на стадии согласования с министерством иностранных дел Азербайджана.
"После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость проведения регулярных встреч и обсуждений повседневной деятельности миротворческого контингента, их различных потребностей. Вместе с тем, учитывая, что вооруженные силы Армении в течение последних трех лет на наших территориях, где дислоцированы миротворцы (Карабахский регион – ред.), проводили масштабное минирование земель, а также проблему неразорвавшихся боеприпасов, есть необходимость в проведении консультаций по осуществлению совместных усилий по устранению этих угроз", - заявил Гаджизаде.
Согласно совместному заявлению президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 10 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в Карабахе завершается в 2025 году.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Азербайджан 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.