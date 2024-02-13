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Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024
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17:32 13.02.2024 (обновлено: 17:33 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/kanada-1927143737.html
Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько
Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024
Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что власти Канады, отказавшись выдать РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:32
2024-02-13T17:33
в мире
россия
канада
владимир рогов
ярослав хунка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что власти Канады, отказавшись выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен свастикой. Ранее во вторник посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, назвав ее "очевидной политически мотивированной отговоркой". "Канада последовательно ведет политику превращения нацистов чуть ли не в борцов за мир, в том числе постоянно голосуя против резолюции ООН по осуждению нацизма. И вообще, сегодня канадские власти делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен на свастику", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, действия канадских властей по отказу выдать Гунько для них абсолютно логичны, так как Канада после Второй мировой войны стала "прибежищем нацистских негодяев". "Они все бежали туда и хорошо легализовались. А сегодня подавляющая часть представителей канадской власти – это потомки нацистов, поэтому естественно, они своих выдавать не будут", - подчеркнул Рогов. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html
https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html
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в мире, россия, канада, владимир рогов, ярослав хунка
В мире, Россия, Канада, Владимир Рогов, Ярослав Хунка
Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько

Рогов: Канада делает все, чтобы кленовый лист как ее символ сменился свастикой

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что власти Канады, отказавшись выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен свастикой.
Ранее во вторник посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, назвав ее "очевидной политически мотивированной отговоркой".
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"Канада последовательно ведет политику превращения нацистов чуть ли не в борцов за мир, в том числе постоянно голосуя против резолюции ООН по осуждению нацизма. И вообще, сегодня канадские власти делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен на свастику", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, действия канадских властей по отказу выдать Гунько для них абсолютно логичны, так как Канада после Второй мировой войны стала "прибежищем нацистских негодяев".
"Они все бежали туда и хорошо легализовались. А сегодня подавляющая часть представителей канадской власти – это потомки нацистов, поэтому естественно, они своих выдавать не будут", - подчеркнул Рогов.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
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