https://ria.ru/20240213/kanada-1927143737.html

Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько

Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024

Рогов прокомментировал отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Гунько

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что власти Канады, отказавшись выдать РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:32

2024-02-13T17:32

2024-02-13T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что власти Канады, отказавшись выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен свастикой. Ранее во вторник посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, назвав ее "очевидной политически мотивированной отговоркой". "Канада последовательно ведет политику превращения нацистов чуть ли не в борцов за мир, в том числе постоянно голосуя против резолюции ООН по осуждению нацизма. И вообще, сегодня канадские власти делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен на свастику", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, действия канадских властей по отказу выдать Гунько для них абсолютно логичны, так как Канада после Второй мировой войны стала "прибежищем нацистских негодяев". "Они все бежали туда и хорошо легализовались. А сегодня подавляющая часть представителей канадской власти – это потомки нацистов, поэтому естественно, они своих выдавать не будут", - подчеркнул Рогов. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html

https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, канада, владимир рогов, ярослав хунка