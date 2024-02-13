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В Госдуме назвали Канаду убежищем нацистов - РИА Новости, 13.02.2024
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17:12 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/kanada-1927137479.html
В Госдуме назвали Канаду убежищем нацистов
В Госдуме назвали Канаду убежищем нацистов - РИА Новости, 13.02.2024
В Госдуме назвали Канаду убежищем нацистов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Канаду, власти которой отказались выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:12
2024-02-13T17:12
в мире
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госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Канаду, власти которой отказались выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, прибежищем нацистов. Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. "Их решение говорит только об одном, что это страна нацистского толка, страна, ставшая убежищем для нацистов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, канадские власти ведут себя как наследники фашистского режима, некогда поверженного Советским Союзом. "Канаду, за покровительство нацистов, нужно объявить международным изгоем", - подчеркнул депутат. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
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в мире, канада, россия, михаил шеремет, госдума рф, ярослав хунка
В мире, Канада, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Ярослав Хунка
В Госдуме назвали Канаду убежищем нацистов

Депутат Госдумы Шеремет назвал Канаду убежищем для нацистов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Канаду, власти которой отказались выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, прибежищем нацистов.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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"Их решение говорит только об одном, что это страна нацистского толка, страна, ставшая убежищем для нацистов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, канадские власти ведут себя как наследники фашистского режима, некогда поверженного Советским Союзом.
"Канаду, за покровительство нацистов, нужно объявить международным изгоем", - подчеркнул депутат.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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В миреКанадаРоссияМихаил ШереметГосдума РФЯрослав Хунка
 
 
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