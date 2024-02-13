https://ria.ru/20240213/kamchatka-1926998685.html

На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка

На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка - РИА Новости, 13.02.2024

На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:31

2024-02-13T09:31

2024-02-13T09:31

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал ребенка якобы за непослушание, сообщила пресс-служба ведомства. "Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд. 1 августа 2023 года перед отбоем, 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря "Металлист", в присутствии других детей связал 15-летнего подростка веревкой. Кроме того, за день до описанных событий, фигурант уголовного дела за непослушание с силой толкнул мальчика двумя руками в грудь", - говорится в сообщении. Дети сняли часть процесса на видео, которое позже было размещено в социальных сетях. По данным прокуратуры, инструктор физподготовки обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ). Ранее мужчина был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины.

https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатка, камчатский край