Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/kamchatka-1926998685.html
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка - РИА Новости, 13.02.2024
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка
Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:31
2024-02-13T09:31
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал ребенка якобы за непослушание, сообщила пресс-служба ведомства. "Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд. 1 августа 2023 года перед отбоем, 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря "Металлист", в присутствии других детей связал 15-летнего подростка веревкой. Кроме того, за день до описанных событий, фигурант уголовного дела за непослушание с силой толкнул мальчика двумя руками в грудь", - говорится в сообщении. Дети сняли часть процесса на видео, которое позже было размещено в социальных сетях. По данным прокуратуры, инструктор физподготовки обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ). Ранее мужчина был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины.
https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html
россия
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка

На Камчатке в суд направили дело против физрука, связавшего воспитанника лагеря

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал ребенка якобы за непослушание, сообщила пресс-служба ведомства.
"Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд. 1 августа 2023 года перед отбоем, 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря "Металлист", в присутствии других детей связал 15-летнего подростка веревкой. Кроме того, за день до описанных событий, фигурант уголовного дела за непослушание с силой толкнул мальчика двумя руками в грудь", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
СМИ: в Ленинградской области учительница домогалась четвероклассника
2 февраля, 13:12
Дети сняли часть процесса на видео, которое позже было размещено в социальных сетях.
По данным прокуратуры, инструктор физподготовки обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ). Ранее мужчина был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии
11 августа 2023, 12:50
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала