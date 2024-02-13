https://ria.ru/20240213/kamchatka-1926998685.html
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка - РИА Новости, 13.02.2024
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка
Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:31
2024-02-13T09:31
2024-02-13T09:31
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал ребенка якобы за непослушание, сообщила пресс-служба ведомства. "Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд. 1 августа 2023 года перед отбоем, 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря "Металлист", в присутствии других детей связал 15-летнего подростка веревкой. Кроме того, за день до описанных событий, фигурант уголовного дела за непослушание с силой толкнул мальчика двумя руками в грудь", - говорится в сообщении. Дети сняли часть процесса на видео, которое позже было размещено в социальных сетях. По данным прокуратуры, инструктор физподготовки обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ). Ранее мужчина был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины.
https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html
россия
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке в суд направили дело против физрука, который связал ребенка
На Камчатке в суд направили дело против физрука, связавшего воспитанника лагеря
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал ребенка якобы за непослушание, сообщила пресс-служба ведомства.
"Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд. 1 августа 2023 года перед отбоем, 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря "Металлист", в присутствии других детей связал 15-летнего подростка веревкой. Кроме того, за день до описанных событий, фигурант уголовного дела за непослушание с силой толкнул мальчика двумя руками в грудь", - говорится в сообщении.
СМИ: в Ленинградской области учительница домогалась четвероклассника
Дети сняли часть процесса на видео, которое позже было размещено в социальных сетях.
По данным прокуратуры, инструктор физподготовки обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ
) и незаконном лишении свободы (п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ). Ранее мужчина был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины.
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии