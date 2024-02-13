https://ria.ru/20240213/kallas-1927156858.html

Премьер Эстонии назвала объявление ее в розыск в России фиктивным

Премьер Эстонии назвала объявление ее в розыск в России фиктивным - РИА Новости, 13.02.2024

Премьер Эстонии назвала объявление ее в розыск в России фиктивным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение России объявить ее в розыск. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:15

2024-02-13T18:15

2024-02-13T18:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение России объявить ее в розыск. "РФ считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать. Я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны", - заявила Каллас порталу эстонского телерадиовещания ERR. Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 советских военнослужащих.

https://ria.ru/20240213/estoniya-1927116330.html

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Кирилл Волков

в мире, эстония, кайя каллас, россия