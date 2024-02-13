Премьер Эстонии назвала объявление ее в розыск в России фиктивным
Премьер Эстонии Каллас назвала объявление ее в розыск в России фиктивным
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение России объявить ее в розыск.
"РФ считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать. Я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны", - заявила Каллас порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 советских военнослужащих.