https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927020766.html

Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*

Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому* - РИА Новости, 13.02.2024

Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*

Апелляционный военный суд в Подмосковье по заявлению прокуратуры ужесточил приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначили... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:17

2024-02-13T11:17

2024-02-13T12:38

россия

происшествия

борис кагарлицкий

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ВЛАСИХА (Московская обл.), 13 фев — РИА Новости. Апелляционный военный суд в Подмосковье по заявлению прокуратуры ужесточил приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначили реальный срок, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Приговор изменить: <...> назначить наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судебная коллегия.Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет.Как посчитал прокурор, суд первой инстанции вынес "чрезмерно мягкий" приговор. Гособвинитель заявил, что там, в частности, не разъяснили, какие именно действия подсудимого способствовали раскрытию преступления, и попросил изъять эту часть из решения. Нижестоящая инстанция именно активную помощь Кагарлицкого* в расследовании сочла смягчающим обстоятельством.Обвинение попросило приговорить социолога к 5,5 года колонии общего режима с набором ограничений.Защита настаивала на сохранении решения суда без изменений, подчеркнув, что назначенный штраф уже погашен.Сам подсудимый заявил, что суд серьезно исследовал все обстоятельства дела."Я никогда не отрицал факт размещения, факт своего авторства. Я всегда выступал и выступаю против терроризма. <…> Я считаю, что говорить о проблемах — это мой долг как ученого. В моих выступлениях никогда не было намерения нанести какой-либо вред стране. Сам факт никогда не отрицался, спорно утверждение о сознательности оправдания терроризма", — сказал Кагарлицкий*.Заседание проходило в закрытом военном городке Власиха. Журналистов на суд не пустили, но за процессом можно было следить по трансляции, организованной в здании КПП.По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", опубликовал видеоролик, "направленный на публичное оправдание терроризма". С конца июля он находился в СИЗО.Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил Кагарлицкому* наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, подсудимого освободили в зале суда. Защита решила не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась.Борис Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России.

https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html

https://ria.ru/20240208/feyki-1926088251.html

https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, борис кагарлицкий