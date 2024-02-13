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Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому* - РИА Новости, 13.02.2024
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11:17 13.02.2024 (обновлено: 12:38 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927020766.html
Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*
Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому* - РИА Новости, 13.02.2024
Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*
Апелляционный военный суд в Подмосковье по заявлению прокуратуры ужесточил приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначили... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:17
2024-02-13T12:38
россия
происшествия
борис кагарлицкий
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 13 фев — РИА Новости. Апелляционный военный суд в Подмосковье по заявлению прокуратуры ужесточил приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначили реальный срок, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.&quot;Приговор изменить: &lt;...&gt; назначить наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима&quot;, — огласила решение судебная коллегия.Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет.Как посчитал прокурор, суд первой инстанции вынес "чрезмерно мягкий" приговор. Гособвинитель заявил, что там, в частности, не разъяснили, какие именно действия подсудимого способствовали раскрытию преступления, и попросил изъять эту часть из решения. Нижестоящая инстанция именно активную помощь Кагарлицкого* в расследовании сочла смягчающим обстоятельством.Обвинение попросило приговорить социолога к 5,5 года колонии общего режима с набором ограничений.Защита настаивала на сохранении решения суда без изменений, подчеркнув, что назначенный штраф уже погашен.Сам подсудимый заявил, что суд серьезно исследовал все обстоятельства дела.&quot;Я никогда не отрицал факт размещения, факт своего авторства. Я всегда выступал и выступаю против терроризма. &lt;…&gt; Я считаю, что говорить о проблемах — это мой долг как ученого. В моих выступлениях никогда не было намерения нанести какой-либо вред стране. Сам факт никогда не отрицался, спорно утверждение о сознательности оправдания терроризма&quot;, — сказал Кагарлицкий*.Заседание проходило в закрытом военном городке Власиха. Журналистов на суд не пустили, но за процессом можно было следить по трансляции, организованной в здании КПП.По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", опубликовал видеоролик, "направленный на публичное оправдание терроризма". С конца июля он находился в СИЗО.Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил Кагарлицкому* наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, подсудимого освободили в зале суда. Защита решила не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась.Борис Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России.
https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html
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россия, происшествия, борис кагарлицкий
Россия, Происшествия, Борис Кагарлицкий
Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*

Апелляционный суд заменил Кагарлицкому штраф на пять лет колонии общего режима

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБорис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Борис Кагарлицкий. Архивное фото
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 13 фев — РИА Новости. Апелляционный военный суд в Подмосковье по заявлению прокуратуры ужесточил приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначили реальный срок, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«

"Приговор изменить: <...> назначить наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судебная коллегия.

Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет.
Как посчитал прокурор, суд первой инстанции вынес "чрезмерно мягкий" приговор. Гособвинитель заявил, что там, в частности, не разъяснили, какие именно действия подсудимого способствовали раскрытию преступления, и попросил изъять эту часть из решения. Нижестоящая инстанция именно активную помощь Кагарлицкого* в расследовании сочла смягчающим обстоятельством.
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Обвинение попросило приговорить социолога к 5,5 года колонии общего режима с набором ограничений.
Защита настаивала на сохранении решения суда без изменений, подчеркнув, что назначенный штраф уже погашен.
Сам подсудимый заявил, что суд серьезно исследовал все обстоятельства дела.
«

"Я никогда не отрицал факт размещения, факт своего авторства. Я всегда выступал и выступаю против терроризма. <…> Я считаю, что говорить о проблемах — это мой долг как ученого. В моих выступлениях никогда не было намерения нанести какой-либо вред стране. Сам факт никогда не отрицался, спорно утверждение о сознательности оправдания терроризма", — сказал Кагарлицкий*.

Заседание проходило в закрытом военном городке Власиха. Журналистов на суд не пустили, но за процессом можно было следить по трансляции, организованной в здании КПП.
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По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", опубликовал видеоролик, "направленный на публичное оправдание терроризма". С конца июля он находился в СИЗО.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил Кагарлицкому* наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, подсудимого освободили в зале суда. Защита решила не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась.
Борис Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов.
* Признан иноагентом в России.
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