https://ria.ru/20240213/izrail-1927094532.html

Израиль предложил создать палаточные лагеря в секторе Газа

Израиль предложил создать палаточные лагеря в секторе Газа - РИА Новости, 13.02.2024

Израиль предложил создать палаточные лагеря в секторе Газа

Израиль предлагает создать палаточные лагеря в секторе Газа в рамках эвакуационного плана, который будут финансировать США и страны Залива, израильский план... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:00

2024-02-13T15:00

2024-02-13T15:18

в мире

израиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917027551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f369ce029cc4fec1956e8326b35550.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Израиль предлагает создать палаточные лагеря в секторе Газа в рамках эвакуационного плана, который будут финансировать США и страны Залива, израильский план подразумевает проведение операции в городе Рафах, расположенном рядом с границей сектора Газа и Египта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников."Израиль предлагает создать обширные палаточные городки в Газе в рамках эвакуационного плана, который будет финансироваться США и их партнерами из стран Персидского залива в преддверии надвигающегося вторжения в город на юге анклава", - пишет издание.Как сообщается, предложение недавно было представлено Египту.По словам египетских чиновников, Израиль предлагает создать 15 палаточных лагерей примерно по 25 тысяч палаток в каждом в юго-западной части сектора Газа. Как отметили чиновники, согласно плану, за создание лагерей и полевых госпиталей будет отвечать Египет.Как пишет Wall Street Journal, в плане указывается, что Израиль "планирует вторжение в Рафах", несмотря на опасения США и Египта.Египетский МИД заявлял, что Каир считает абсолютно неприемлемыми заявления израильских официальных лиц о намерении провести военную операцию в Рафахе, который расположен рядом с границей сектора Газа и Египта. Также агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на египетских чиновников, что Египет угрожал приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильские войска будут направлены в город Рафах в секторе Газа, однако позднее глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что соглашения продолжат действовать.Король Иордании Абдалла II по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что операция Израиля в палестинском Рафахе обернется очередной гуманитарной катастрофой, а ситуация там уже невыносима для миллиона палестинцев. Также он добавил, что в текущей ситуации невозможно стоять в стороне и позволять продолжаться палестино-израильскому конфликту. В свою очередь Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафах на юге сектора Газа без "заслуживающего доверия" плана обеспечения безопасности миллиона живущих там мирных палестинцев.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа достигло 100, более 230 человек пострадали, передает телеканал Al Mayadeen.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240213/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240213/bayden-1926973422.html

https://ria.ru/20240213/khamas-1927083660.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году