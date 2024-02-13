https://ria.ru/20240213/izbirateli-1927190938.html

Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина

Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024

Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина

Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:59

2024-02-13T20:59

2024-02-13T21:10

сша

мир

россия

вашингтон (штат)

владимир путин

нато

такер карлсон

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. Политизированные и явно ангажированные суждения местных русофобов уже никого не устраивают. Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, подлинный интерес к недавнему интервью президента России Такеру Карлсону", - сказал посол.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.

https://ria.ru/20240213/mask-1927016697.html

сша

мир

россия

вашингтон (штат)

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сша, мир, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, такер карлсон, анатолий антонов