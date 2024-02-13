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Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
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20:59 13.02.2024 (обновлено: 21:10 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/izbirateli-1927190938.html
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина
Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:59
2024-02-13T21:10
сша
мир
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
нато
такер карлсон
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. Политизированные и явно ангажированные суждения местных русофобов уже никого не устраивают. Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, подлинный интерес к недавнему интервью президента России Такеру Карлсону", - сказал посол.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
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сша, мир, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, такер карлсон, анатолий антонов
США, Мир, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО, Такер Карлсон, Анатолий Антонов
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина

Антонов назвал голосом разума интерес к интервью Путина среди избирателей США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. Политизированные и явно ангажированные суждения местных русофобов уже никого не устраивают. Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, подлинный интерес к недавнему интервью президента России Такеру Карлсону", - сказал посол.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Маск неожиданно отреагировал на слова Карлсона об Украине
Вчера, 10:58
 
СШАМирРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинНАТОТакер КарлсонАнатолий Антонов
 
 
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