https://ria.ru/20240213/izbirateli-1927190938.html
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина
Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:59
2024-02-13T20:59
2024-02-13T21:10
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американским избирателям нужны "реалистичные оценки" происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и подлинный интерес к интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. Политизированные и явно ангажированные суждения местных русофобов уже никого не устраивают. Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, подлинный интерес к недавнему интервью президента России Такеру Карлсону", - сказал посол.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
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сша, мир, россия, вашингтон (штат), владимир путин, нато, такер карлсон, анатолий антонов
США, Мир, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО, Такер Карлсон, Анатолий Антонов
Антонов объяснил интерес избирателей в США к интервью Путина
Антонов назвал голосом разума интерес к интервью Путина среди избирателей США